Ký kết phối hợp hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chứng kiến lễ ký kết phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Chương trình phối hợp nhằm cụ thể hóa nội dung phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Hai đơn vị sẽ tăng cường kết nối, huy động nguồn lực nhân đạo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết sản xuất; qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước giúp người dân chủ động phát triển sinh kế.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và đồng chí Cao Hùng Dũng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. Theo nội dung chương trình, hai đơn vị phối hợp huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ sinh kế; kết nối người dân với các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm và tăng thu nhập. Qua đó, góp phần đổi mới hoạt động nhân đạo theo hướng hỗ trợ sinh kế, phát huy nội lực và nâng cao khả năng tự chủ của người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng trao biển biểu trưng số tiền hỗ trợ sinh kế cho 2 Tổ hợp tác ở xã Tân Tiến và Thàng Tín.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho các hộ hoàn cảnh khó khăn là thành viên của 2 Tổ Hợp tác cộng đồng Nhân ái, mức hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ.

Dịp này, 2 Tổ Hợp tác cộng đồng Nhân ái tại xã Tân Tiến và xã Thàng Tín được ra mắt, với tổng kinh phí hỗ trợ sinh kế 900 triệu đồng, tương đương 450 triệu đồng/tổ. Nguồn hỗ trợ tạo điều kiện để các tổ hợp tác tổ chức sản xuất, phát triển sinh kế, nâng cao hiệu quả hoạt động. Chương trình cũng trao hỗ trợ sinh kế cho 60 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn là thành viên của 2 Tổ Hợp tác cộng đồng Nhân ái, mức hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ.

Lãnh đạo 2 xã Tân Tiến và Thàng Tín trao quyết định thành lập 2 Tổ Hợp tác cộng đồng Nhân ái.

Việc ký kết chương trình phối hợp, ra mắt Tổ Hợp tác cộng đồng Nhân ái và hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân là bước cụ thể hóa việc gắn hoạt động nhân đạo với phát triển kinh tế tập thể. Qua đó, tạo thêm điều kiện để các hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng và lãnh đạo các sở, ngành thăm mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã Tân Tiến.

Trước đó, đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đi thăm mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã Tân Tiến; kiểm tra thực tế khu vực có nguy cơ sạt lở cao và khảo sát vị trí dự kiến di chuyển Trường Mầm non Tân Tiến phân hiệu Bản Nhùng. Qua kiểm tra, đồng chí Ma Thế Hồng yêu cầu địa phương và các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng phương án bảo đảm học sinh được đi học an toàn, không để việc chờ xây dựng trường mới ảnh hưởng đến việc dạy và học. Cùng với đó, cần chủ động phương án phòng, chống thiên tai, thường xuyên theo dõi diễn biến khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng kiểm tra vị trí nguy cơ sạt lở cao khu vực Trường Mầm non Tân Tiến phân hiệu Bản Nhùng.

Đối với phương án xây dựng trường mới, đồng chí đề nghị các đơn vị tính toán, lồng ghép công năng phòng học với công năng tránh trú an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ, bảo đảm công trình phát huy hiệu quả sử dụng trong nhiều tình huống. Việc thiết kế trường mầm non cần nghiên cứu theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới, phù hợp điều kiện thực tế địa phương, đáp ứng yêu cầu an toàn, lâu dài và có thể nghiên cứu nhân rộng mô hình trên địa bàn xã.