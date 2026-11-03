Ký kết nhiều văn bản hợp tác pháp luật Việt - Pháp

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và Đại sứ Didier Le Bret ký kết kế hoạch hợp tác. Ảnh: CẨM HÀ

Ngày 3-11, tại trụ sở Bộ Tư pháp, trong khuôn khổ Tuần lễ Pháp luật Pháp năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh có buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Ngài Didier Le Bret.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và Đại sứ Didier Le Bret đã ký kết kế hoạch hợp tác các năm 2027-2028 giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại sứ quán Pháp.

Hợp tác tập trung vào nhiều lĩnh vực, trong đó có cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính thông qua chuyển đổi số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật. Lĩnh vực hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, giao dịch bảo đảm, dân sự, hôn nhân và gia đình; quản lý, vận hành và khai thác các cổng thông tin pháp luật... cũng trong khuôn khổ hợp tác.

Trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và Đại sứ Didier Le Bret, Trường Đại học Luật Hà Nội và Quỹ Luật lục địa Pháp ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về việc thành lập Trung tâm Pháp luật Pháp đặt tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Mục đích là giảng dạy tiếng Pháp pháp lý và pháp luật Pháp tại Đại học Luật Hà Nội.

Đây là thiết chế thay thế cho Nhà Pháp luật Việt - Pháp đã kết thúc hoạt động vào năm 2012. Trung tâm Pháp luật Pháp sẽ là nơi giảng dạy tiếng Pháp pháp lý, tổ chức hội nghị, hội thảo trao đổi về kinh nghiệm của Pháp trong các lĩnh vực pháp luật mà Việt Nam quan tâm. Đây cũng là một trong những kênh kết nối học bổng đào tạo luật tại Pháp.

Cùng với đó, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam và Hội đồng Công chứng tối cao Pháp cũng đã ký mới Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2029.