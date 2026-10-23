Ký kết nghĩa, triển khai mô hình 'Tiết học biên cương - Mái trường biên giới' tại Pha Long

Đồn Biên phòng Pha Long, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu ký kết nghĩa với Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Pha Long. Ảnh: Trung Dũng

Theo nội dung ký kết, các đơn vị tập trung phối hợp thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng tuyên truyền truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho học sinh; đồng thời giới thiệu lịch sử, truyền thống vẻ vang của hai đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là Đồn Biên phòng Pha Long và Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu.

Cùng với đó, các đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế, giáo dục ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống, trang bị kiến thức quân sự cơ bản cho học sinh; triển khai mô hình “Tủ sách pháp luật số”, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên, học sinh tra cứu, tìm hiểu và học tập pháp luật.

Trong công tác chăm lo an sinh xã hội, Bộ đội Biên phòng cam kết hỗ trợ học cụ, mô hình trực quan phục vụ giảng dạy; phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí định kỳ cho học sinh nội trú; đồng thời đồng hành cùng nhân dân địa phương phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai trao quyết định kết nạp Đoàn cho 5 học sinh tại khu vực mốc biên giới số 166, Lồ Cố Chin, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Trung Dũng

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Chấp hành Đoàn xã Pha Long tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới cho các thanh niên ưu tú của địa phương tại mốc biên giới số 166. Các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Pha Long cũng tham gia lễ chào cờ tại cột mốc quốc giới. Bên cạnh đó, nhà trường đưa vào hoạt động không gian giáo dục trực quan “Góc biên giới và Bộ đội Biên phòng” tại phòng truyền thống, góp phần giúp học sinh hiểu rõ hơn về cuộc sống, công tác và nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Quang Tùng ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động của các đơn vị trong công tác chuẩn bị và thống nhất nội dung ký kết. Đồng chí yêu cầu các bên khẩn trương cụ thể hóa nội dung phối hợp thành kế hoạch hành động theo từng tháng, từng năm, bảo đảm công khai, minh bạch, thiết thực và hiệu quả.

Học sinh tham gia “Tiết học biên cương” tại mốc biên giới số 166. Ảnh: Trung Dũng

Đồng chí Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho học sinh trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đồng thời trang bị kỹ năng phòng, chống các loại tội phạm trên không gian mạng, kiên quyết bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng địa bàn biên giới sạch ma túy.

Việc ký kết nghĩa và triển khai mô hình “Tiết học biên cương - Mái trường biên giới” góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với nhà trường, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.