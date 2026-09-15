Ký kết mô hình "Cột mốc biên cương - mái trường liên cấp"

Các đại biểu dự buổi lễ

Dự buổi lễ có lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quốc Khánh cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh.

Theo nội dung ký kết, 2 đơn vị thống nhất triển khai 5 hoạt động gồm: xây dựng "Góc Biên giới và Bộ đội Biên phòng" tại Phòng Truyền thống nhà trường; huấn luyện, dạy võ thể dục biên phòng và rèn luyện kỹ năng tự lập cho học sinh; tổ chức chương trình ngoại khóa "Tiết học biên cương", "Biên giới học đường"; tổ chức chương trình "Biên cương Đêm hội trăng rằm" và trao tặng quà "Nâng bước em tới trường"; triển khai mô hình "Tủ sách pháp luật số".

Đại diện Đồn Biên phòng Pò Mã và đại diện Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh thực hiện nghi thức ký kết

Lễ ký kết được thực hiện nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng biên phòng và Nhân dân khu vực biên giới, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng 2 đơn vị

Đại diện lãnh đạo xã Quốc Khánh tặng hoa chúc mừng 2 đơn vị

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Pò Mã đã trao tặng 2 cây giáng hương trồng tại khuôn viên trường học. Hoạt động thiết thực này nhằm cải thiện cảnh quan môi trường giáo dục, đồng thời cụ thể hóa tinh thần phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa đơn vị lực lượng vũ trang và cơ sở giáo dục trên địa bàn đóng quân.