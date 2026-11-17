Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (hàng đứng, thứ 4 từ trái sang) chứng kiến ký kết kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo chương trình ký kết, hai bên phối hợp hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, triển khai xây dựng mới mỗi năm 10 - 12 căn nhà; kinh phí hỗ trợ mỗi căn nhà từ 100 triệu đồng trở lên. Trong giai đoạn 2026 -2030, xây dựng 50 - 60 căn nhà.

Phối hợp hỗ trợ trao sinh kế cho người nghèo, hỗ trợ mỗi năm 10 - 12 hộ gia đình, mỗi gia đình 10 - 15 triệu đồng (mua sắm phương tiện kinh doanh, công cụ sản xuất, cây, con giống... phù hợp với từng hộ). Trong giai đoạn 2026 - 2030, hỗ trợ 50 - 60 hộ gia đình.

Phối hợp lập kho hàng dự trữ và cứu trợ thiên tai, bão lụt, duy trì và phát triển "Kho hàng dự trữ cứu trợ thiên tai" với những mặt hàng thiết yếu tùy theo tình hình thiên tai, xuyên suốt giai đoạn 2026 - 2030.

Phối hợp triển khai chương trình "Áo ấm mùa đông", vận động mỗi năm 1.000 - 2.000 chiếc áo ấm để trao tặng cho học sinh miền núi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố. Kinh phí thực hiện chương trình từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm.

Phối hợp triển khai chương trình học bổng "Ươm mầm Tuệ giác", trao tặng mỗi năm 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; tổ chức định kỳ vào dịp lễ Phật đản và đầu năm học mới. Ưu tiên hỗ trợ học bổng cho đối tượng con em Phật tử thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phối hợp tổ chức chương trình "Vui Tết Trung thu" cho trẻ em vùng cao định kỳ hằng năm, dự kiến mỗi năm chọn 3 - 5 xã, mỗi xã làm 1 chương trình; mỗi chương trình trao 100 - 200 phần quà cho trẻ em (quà bằng hiện vật, trị giá từ 200.000 - 400.000 đồng).

Thông qua công tác phối hợp, tăng cường sự gắn kết giữa Mặt trận và Phật giáo thành phố trong công tác an sinh xã hội. Phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống xã hội, huy động nguồn lực từ tín đồ Phật giáo để chăm lo cho cộng đồng yếu thế.

Đồng thời, qua chương trình kịp thời giúp đỡ người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… vươn lên trong cuộc sống.