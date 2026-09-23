Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia 701 và bà Jennifer Wicks, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam đồng chủ trì Lễ ký Thỏa thuận dự án phạm vi hạn chế với Hoa Kỳ để thực hiện các dự án khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam.

Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa, ký kết thỏa thuận dự án phạm vi hạn chế (LSPA) với Đại sứ quán Hoa Kỳ bổ sung khoảng 130 triệu USD, nâng tổng mức vốn ODA không hoàn lại của Hoa Kỳ cho dự án từ 300 triệu USD lên khoảng 430 triệu USD, tạo thêm nguồn lực để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xử lý ô nhiễm trong giai đoạn tới.

Dự án được triển khai từ năm 2019 và đạt nhiều kết quả quan trọng, đến nay khoảng 41 ha đã được làm sạch theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án.

Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, không phân biệt nguyên nhân tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam và các tỉnh trọng điểm khác, ký kết LSPA với Đại sứ quán Hoa Kỳ nguồn viện trợ không hoàn lại của Hoa Kỳ là 91 triệu USD, trước mắt triển khai tại hai tỉnh Cà Mau, Quảng Ngãi và từng bước mở rộng tới các địa bàn khác theo phạm vi, nguồn lực của dự án.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Thắng và bà Jennifer Wicks, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam ký kết hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ về khắc phục hậu quả chiến tranh và ô nhiễm dioxin- ảnh Trọng Đức.

Phát biểu tại buổi ký kết, Thứ trưởng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là nền tảng quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao việc hai Bên ký "Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh" tháng 10/2025. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực nhân văn này.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng khẳng định: “Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng sự phối hợp của Hoa Kỳ trong tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt quân nhân trong chiến tranh của cả hai bên. Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA). Đồng thời, mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu, kỷ vật của Bộ đội Việt Nam, góp phần đẩy nhanh "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" của Việt Nam".

Đồng chí tin tưởng rằng, việc ký kết Thỏa thuận dự án phạm vi hạn chế (LSPA) của 2 dự án "Xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa" và "Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam" giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ tạo điều kiện để Hoa Kỳ hiện thực hóa cam kết nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm dioxin tại đây trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Đây cũng là cơ sở để hai bên mở rộng phạm vi các địa phương và đối tượng được thụ hưởng chương trình hỗ trợ người khuyết tật, giúp xoa dịu nỗi đau da cam ở Việt Nam.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks chia sẻ, kể từ khi đến Việt Nam 3 tháng trước, bà đã tham gia vào một số sự kiện liên quan đến công tác giải quyết hậu quả chiến tranh, bao gồm: lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Việt Nam 27/7, hoạt động rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Trị và bàn giao tấm biển tên và chòi canh gác của doanh trại Reasoner trước đây.

Đại sứ bày tỏ ấn tượng với những bước phát triển to lớn trong công tác giải quyết vấn đề còn tồn lại sau chiến tranh giữa hai nước.