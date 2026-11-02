Ký kết hợp tác về nâng cao kỹ năng nhận diện hàng thật, hàng giả

Lãnh đạo Chi cục QLTT TP Đà Nẵng và lãnh đạo VACIP ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo đó, hai bên sẽ thiết lập cơ chế phối hợp trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trao đổi thông tin; tập huấn, nâng cao kỹ năng nhận diện hàng thật, hàng giả, hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT); đồng thời hỗ trợ công tác kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm theo quy định; đặc biệt là hướng dẫn sử dụng nền tảng thực thi quyền SHTT và ứng dụng VACIPSCAN. Các chuyên gia của VACIP đã trực tiếp hướng dẫn công chức Chi cục QLTT TP các chức năng cơ bản của VACIPSCAN; cách đăng nhập, tra cứu, khai thác thông tin và sử dụng các tính năng hỗ trợ nhận diện sản phẩm, đặc biệt là nhận diện hàng thật, hàng giả.