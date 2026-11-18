Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Minh Đức - Giám đốc VNPT Lai Châu; Nguyễn Văn Nghiệp - Chủ tịch UBND phường Tân Phong; các đồng chí lãnh đạo VNPT Lai Châu, UBND phường Tân Phong.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Bộ Chính trị, UBND phường Tân Phong và VNPT Lai Châu thống nhất tăng cường phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Tại hội nghị, VNPT Lai Châu đã giới thiệu các nền tảng, ứng dụng và giải pháp công nghệ phục vụ xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số ở cấp cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo nội dung thỏa thuận, UBND phường Tân Phong và VNPT Lai Châu sẽ phối hợp trong tư vấn, hỗ trợ triển khai các giải pháp công nghệ; phát triển hạ tầng số; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức và người dân. Trong đó, chú trọng đưa các nền tảng, ứng dụng số vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền; hỗ trợ nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, cải cách thủ tục hành chính và chất lượng cung cấp dịch vụ công. Đồng thời, từng bước thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và thụ hưởng những tiện ích từ chuyển đổi số.

Chuyên gia công nghệ của VNPT giới thiệu phần mềm tới đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Chủ tịch UBND phường mong muốn VNPT Lai Châu hỗ trợ số hóa công tác quản lý, điều hành chính quyền cơ sở, phục vụ tốt công tác chuyển đổi số.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Chủ tịch UBND phường mong muốn: VNPT Lai Châu hỗ trợ số hóa công tác quản lý, điều hành; triển khai các công cụ giao việc, theo dõi tiến độ, phòng họp không giấy tờ, họp trực tuyến đến tổ dân phố; hoàn thiện hạ tầng mạng, bảo đảm an toàn thông tin và xây dựng kênh tiếp nhận, phản hồi kiến nghị của người dân về hạ tầng, môi trường, trật tự đô thị.

Cùng với đó, hỗ trợ các hộ kinh doanh ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử; phối hợp lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, nâng cao kỹ năng sử dụng dịch vụ số, nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến cho người dân. Đồng thời kỳ vọng hai bên sẽ lựa chọn những nội dung hợp tác thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, triển khai có lộ trình, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Ông Trần Minh Đức - Giám đốc VNPT Lai Châu cam kết phối hợp chặt chẽ với UBND phường Tân Phong xây dựng lộ trình triển khai các nội dung hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Trần Minh Đức - Đại diện lãnh đạo VNPT Lai Châu cam kết phối hợp chặt chẽ với UBND phường Tân Phong xây dựng lộ trình triển khai các nội dung hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số một cách khoa học, bài bản, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đồng thời, ưu tiên ứng dụng các công nghệ tiên tiến, bố trí nguồn lực tốt nhất, bảo đảm chất lượng dịch vụ và tiến độ triển khai; chú trọng đào tạo, hỗ trợ, chuyển giao tri thức và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức và người dân.

Đại diện lãnh đạo phường Tân Phong và VNPT Lai Châu ký kết thỏa thuận giai đoạn 2026–2030.

Tại hội nghị, đại diện UBND phường Tân Phong và VNPT Lai Châu đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2030, thống nhất làm cơ sở phối hợp triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

VNPT Lai Châu trao tặng UBND phường Tân Phong bộ đèn năng lượng mặt trời.

Nhân dịp này, VNPT Lai Châu trao tặng UBND phường 5 bộ đèn năng lượng mặt trời, góp phần đồng hành cùng địa phương xây dựng hạ tầng chiếu sáng xanh, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.