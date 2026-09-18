Ký kết hợp đồng thi công hệ thống vận chuyển nhiên liệu Dự án NMNĐ Long Phú 1

Tại lễ ký kết, ông Hà Đình Niên - Trưởng Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1 khẳng định: Việc ký kết T19 là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án, gói thầu này có tính chất đặc thù, liên quan trực tiếp đến hệ thống công nghệ quan trọng của nhà máy và nằm trên đường găng tiến độ. Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành công việc theo hợp đồng, mà còn phải bảo đảm sự đồng bộ với tiến độ chung của toàn dự án.

Ông Hà Đình Niên - Trưởng Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1 ký kết với Liên danh Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương và Bedeschi S.p.A.

Ban QLDA đề nghị Liên danh Pacific - Bedeschi khẩn trương triển khai ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực, đồng thời chủ động phối hợp với Ban QLDA và các nhà thầu liên quan xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Nhấn mạnh tầm quan trọng của các hạng mục thuộc đường găng tiến độ, ông Hà Đình niên yêu cầu nhà thầu phải tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ và xử lý công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Hệ thống vận chuyển than là một cấu phần quan trọng trong chuỗi công nghệ của NMNĐ Long Phú 1, đảm nhiệm việc tiếp nhận, vận chuyển và cấp nhiên liệu cho các tổ máy. Việc lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng T19 tạo cơ sở để triển khai đồng bộ một hạng mục trọng yếu, góp phần hoàn thiện chuỗi công nghệ của nhà máy.

Ông Hà Đình Niên nhấn mạnh việc ký kết T19 là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai trở lại Dự án NMNĐ Long Phú 1.

Theo phạm vi công việc, gói thầu T19 sẽ thực hiện cung cấp vật tư, thiết bị; thi công xây dựng, lắp đặt; giám sát và phối hợp trong quá trình chạy thử hệ thống vận chuyển than. Các công việc này có mối liên hệ trực tiếp với nhiều hạng mục khác đang được triển khai tại dự án, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng để tránh phát sinh điểm nghẽn khi bước vào giai đoạn chạy thử tổng thể.

Dự án NMNĐ Long Phú 1 có công suất 1.200 MW với 2 tổ máy, được tái khởi động từ đầu năm 2025. Hiện nay, Ban QLDA đang tập trung xử lý các gói thầu thuộc đường găng nhằm bảo đảm tiến độ tổng thể. Việc ký kết và triển khai gói thầu T19 là bước tiến quan trọng, giúp dự án tiến gần hơn tới mục tiêu hoàn thành và đưa nhà máy vào vận hành theo kế hoạch.

Theo phạm vi công việc, gói thầu T19 sẽ thực hiện cung cấp vật tư, thiết bị; thi công xây dựng, lắp đặt; giám sát và phối hợp trong quá trình chạy thử hệ thống vận chuyển than.

Các đại biểu tại buổi ký kết.