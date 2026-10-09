Ký kết hỗ trợ nhân đạo gắn với phát triển sinh kế bền vững

Ngày 9-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 - 2031.

Hai đơn vị ký kết hợp tác.

Theo chương trình ký kết, hai bên phối hợp thực hiện 8 nội dung trọng tâm, gồm: Đổi mới phương thức hỗ trợ nhân đạo, lấy người dân làm trung tâm; phát triển sinh kế bền vững, tạo việc làm gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã; thí điểm và nhân rộng mô hình sinh kế nhân đạo gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã; chủ động phòng ngừa, phục hồi năng lực và duy trì sinh kế trước rủi ro; phối hợp các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, “Tết nhân ái”, “Chợ nhân đạo”; truyền thông, vận động nguồn lực, phát huy trách nhiệm xã hội; chuyển đổi số, kết nối thị trường và nâng cao hiệu quả điều phối; đối ngoại nhân dân và hợp tác nhân đạo.

Hợp tác xã Điều hữu cơ trao mô hình sinh kế nhân đạo cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Theo đó, hai bên sẽ khảo sát, rà soát nhu cầu thực tế để lựa chọn đối tượng, địa bàn và nội dung hỗ trợ phù hợp; ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, người khuyết tật, phụ nữ yếu thế, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Hoạt động hỗ trợ được chuyển từ cứu trợ trước mắt sang chủ động phòng ngừa, phục hồi năng lực, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và khả năng tự chủ của người dân…

Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ là đơn vị chủ trì rà soát nhu cầu, xác định đối tượng trợ giúp, vận động và điều phối các nguồn lực nhân đạo để hỗ trợ sinh kế; Liên minh Hợp tác xã tỉnh tập trung tư vấn mô hình sinh kế, tổ chức sản xuất, kết nối các tổ hợp tác, hợp tác xã và thị trường, xây dựng, thí điểm, nhân rộng các mô hình sinh kế nhân đạo. Chương trình có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31-12-2031.

Tại chương trình, Hợp tác xã Điều hữu cơ (phường Phan Rang) trao mô hình sinh kế nhân đạo gắn với hợp tác xã triển khai tại 2 xã Anh Dũng và Bác Ái trong thời gian tới.