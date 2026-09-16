Ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Đường sắt Việt Nam; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các đơn vị du lịch, lữ hành.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất phối hợp phát triển, tổ chức khai thác các sản phẩm du lịch đường sắt; đầu tư, phát triển nhà ga, hạ tầng kết nối, phương tiện và dịch vụ trên đoàn tàu; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030.

Trọng tâm là nghiên cứu, xây dựng và khai thác sản phẩm du lịch đường sắt trên hành trình Hà Nội - Gia Lâm - Đông Anh - Phổ Yên - Lưu Xá và ngược lại, kết nối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Qua đó, phát huy lợi thế của mạng lưới đường sắt quốc gia, gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử, sinh thái và văn hóa trà của Thái Nguyên.

Hai bên phối hợp với TP. Hà Nội, các doanh nghiệp lữ hành và đơn vị cung cấp dịch vụ mở rộng thị trường, thu hút khách từ Hà Nội, vùng Thủ đô và các địa phương trong cả nước đến Thái Nguyên bằng đường sắt.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Trước mắt, tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn Đường sắt Việt Nam phối hợp chuẩn bị các điều kiện để đưa sản phẩm tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên vào khai thác, gắn với Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. Đây là bước thử nghiệm nhằm hoàn thiện sản phẩm, tạo cơ sở tổ chức khai thác thường xuyên, lâu dài.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng nhấn mạnh, việc ký kết Biên bản ghi nhớ tạo cơ sở để hai bên phát huy tiềm năng tài nguyên du lịch, văn hóa, lịch sử, sinh thái, đặc biệt là văn hóa trà Thái Nguyên, kết hợp với lợi thế của mạng lưới đường sắt quốc gia để hình thành sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách đến tỉnh bằng đường sắt.

Đồng chí đề nghị Tập đoàn Đường sắt Việt Nam đẩy nhanh tiến độ, từng bước hướng tới khai thác sản phẩm thường xuyên, ổn định và hiệu quả; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh trong công tác xúc tiến, quảng bá, đưa sản phẩm du lịch đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đến với du khách trong nước và quốc tế.