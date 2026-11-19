Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa trồng cây hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” tại phường Xuân Đỉnh. Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN.

Chương trình được triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 394/NQ-CP ngày 03/12/2025 của Chính phủ và Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 25/5/2026 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước và hạn chế trong thu gom, phân loại, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường tại khu dân cư, chợ, khu vực công cộng trên địa bàn Thủ đô. Lấy người dân làm chủ thể, cộng đồng dân cư làm nền tảng, chương trình hướng tới xây dựng nếp sống xanh, tiêu dùng bền vững, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và nâng cao chất lượng môi trường sống của Nhân dân.

Trọng tâm của chương trình là vận động Nhân dân phân loại chất thải tại nguồn; giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; không xả rác, nước thải chưa xử lý, không đốt rác, rơm rạ; tiết kiệm nước, năng lượng, thực phẩm và giữ gìn vệ sinh, cảnh quan thông qua đa dạng hình thức tuyên truyền.

Cùng với đó, các bên tập trung xây dựng, đánh giá và nhân rộng ba mô hình gồm: “Bữa ăn xanh - trường học xanh”; “Nhà hàng không khói, thực phẩm đường phố văn minh” gắn với lắp đặt, vệ sinh thiết bị thu gom, xử lý khói, mùi, dầu mỡ và quản lý chất thải; “Hồ, ao, sông, kênh, mương xanh - sạch - đẹp” huy động cộng đồng tổng vệ sinh định kỳ, giữ gìn nguồn nước và phát hiện điểm ô nhiễm.

Không gian xanh trong Công viên Thống Nhất trở thành nơi thư giãn, rèn luyện sức khoẻ của người dân Thủ đô. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Chương trình đồng thời phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và Nhân dân trong phát hiện, phản ánh vi phạm môi trường để tiếp nhận, xử lý và phản hồi kết quả.

Theo phân công, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Mặt trận thành phố Hà Nội chủ trì tuyên truyền, vận động, phối hợp triển khai ba mô hình và giám sát cộng đồng; UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là trong kinh doanh ẩm thực đường phố; Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ chuyên môn, dữ liệu, tập huấn kỹ thuật và đánh giá, nhân rộng mô hình hiệu quả, bảo đảm lồng ghép và sơ kết, tổng kết định kỳ trong suốt giai đoạn 2026 - 2030.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng khẳng định, Chương trình phối hợp được ký kết có ý nghĩa thiết thực, xác định rõ trách nhiệm của từng bên. Trong đó, UBND thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện và bố trí, huy động nguồn lực theo thẩm quyền; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát huy vai trò vận động, tập hợp và giám sát của nhân dân; Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ giải pháp kỹ thuật và kết nối các nguồn lực phù hợp. Mỗi cơ quan thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, cùng hướng tới mục tiêu tạo chuyển biến thực chất, bền vững về môi trường sống của Thủ đô.

Nhấn mạnh yêu cầu triển khai chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ, đối với Hà Nội, ký kết là để bắt tay ngay vào công việc, không dừng ở một văn bản phối hợp. Thành phố xác định bảo vệ môi trường phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, ngành, được triển khai đến từng xã, phường, khu dân cư, cơ quan và doanh nghiệp.

Thông tin có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội