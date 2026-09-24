Ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 – 2031

Các đại biểu tham dự buổi lễ ký kết

Dự lễ ký kết có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện Hội CTĐ tỉnh, Liên minh HTX tỉnh; chủ tịch hội CTĐ các xã, phường và đại diện các HTX trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu tại lễ ký kết

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nội dung và tiến hành ký kết chương trình phối hợp. Mục tiêu của chương trình nhằm tăng cường kết nối, huy động nguồn lực hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn; gắn hoạt động nhân đạo với tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển sinh kế bền vững.

Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát biểu tại lễ ký kết

Nội dung chương trình phối hợp bao gồm: đổi mới phương thức hỗ trợ nhân đạo, lấy người dân làm trung tâm; phát triển sinh kế bền vững, tạo việc làm gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã xây dựng, thí điểm và nhân rộng mô hình sinh kế gắn với hoạt động nhân đạo; phối hợp các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, Tết Nhân ái, Chợ Nhân đạo; tập huấn, nâng cao năng lực và chia sẻ kinh nghiệm; truyền thông, vận động nguồn lực và phát huy trách nhiệm xã hội và ứng dụng chuyển đổi số, kết nối thông tin và thị trường.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2026 – 2031

Chương trình cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: giai đoạn 2026 - 2031, phối hợp triển khai ít nhất 5 mô hình sinh kế gắn với hoạt động nhân đạo, tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc các hình thức liên kết sản xuất phù hợp; hằng năm, căn cứ điều kiện thực tế, lựa chọn ít nhất 1 xã, phường để khảo sát, lựa chọn và triển khai một hoặc một số nội dung phối hợp phù hợp; hằng năm phối hợp tổ chức ít nhất 1 hoạt động tập huấn, hội nghị, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm hoặc tham quan mô hình về phát triển sinh kế, kinh tế tập thể, hợp tác xã và các nội dung liên quan…

Thông qua chương trình phối hợp, hai bên phát huy chức năng, thế mạnh, mở rộng các hình thức phối hợp, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động nhân đạo gắn với phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.