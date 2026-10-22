Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công ty Điện lực Cao Bằng

Tham dự có các đồng chí: Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Xuân Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng cùng lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban chuyên môn của hai đơn vị.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Chương trình phối hợp tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển năng lượng, điện lực và bảo đảm an ninh năng lượng; thông tin về công tác bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục; đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; phối hợp tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; phòng ngừa tai nạn điện, bảo vệ công trình điện lực và hành lang an toàn lưới điện; đẩy mạnh thông tin về chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, phát triển điện mặt trời mái nhà theo quy định; lan tỏa các mô hình “Dân vận khéo”, hoạt động an sinh xã hội và vì cộng đồng...

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng đề nghị hai bên thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết; tăng cường phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở. Chủ động trao đổi, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình sản xuất, kinh doanh, cung ứng điện và những vấn đề dư luận quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin, định hướng dư luận xã hội. Công ty Điện lực Cao Bằng chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể hằng năm, xác định các nội dung tuyên truyền trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế; hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời điều chỉnh nội dung phối hợp, bảo đảm chương trình giai đoạn 2026 - 2030 đạt hiệu quả thiết thực.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công ty Điện lực Cao Bằng ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026 - 2030.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 là cơ sở để hai đơn vị phát huy chức năng, thế mạnh, tăng cường kết nối với các cơ quan báo chí, truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; củng cố niềm tin của nhân dân, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.