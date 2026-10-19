Ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030

Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: L.T

Theo nội dung ký kết, hai bên phối hợp triển khai hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và tín dụng chính sách xã hội; hỗ trợ phụ nữ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ tiếp cận dịch vụ ngân hàng, tín dụng. Đồng thời, thúc đẩy tài chính xanh, tài chính toàn diện và tài chính số; nâng cao kiến thức, năng lực quản trị tài chính, bảo đảm an toàn cho phụ nữ khi sử dụng dịch vụ ngân hàng. Hai bên cũng phối hợp thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển phụ nữ trong ngành Ngân hàng và triển khai các hoạt động an sinh xã hội hướng đến phụ nữ, trẻ em và cộng đồng.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 8 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kết chương trình phối hợp - Ảnh: L.T

Được biết, chương trình được triển khai song song với lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam, nhằm tăng cường kết nối giữa ngành Ngân hàng với tổ chức hội, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn và dịch vụ tài chính.