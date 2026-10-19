Ký kết chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Các đại biểu dự điểm cầu tỉnh Sơn La.

Dự lễ ký kết có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 15 NHNN Khu vực và 34 Hội LHPN tỉnh, thành phố. Dự chương trình tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khu vực 3, Hội LHPN tỉnh; các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Trong giai đoạn 2023-2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả đạt được những kết quả thiết thực. Đến ngày 31/12/2025, tổng dư nợ tín dụng thông qua cơ chế ủy thác và cho vay qua các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, Tổ vay vốn do Hội LHPN Việt Nam quản lý tại Ngân hàng Chính sách xã hội và Agribank đạt trên 183.000 tỷ đồng, với 70.413 tổ vay vốn, tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong giai đoạn 2023-2025 và 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng đã phối hợp tổ chức 41 lớp tập huấn kiến thức và kỹ năng tài chính thu hút 110.917 lượt người tham dự. Đến ngày 15/6/2026, Tổ chức tài chính vi mô Tình thương hỗ trợ gần 228.000 khách hàng, với dư nợ cho vay 3.564 tỷ đồng...

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu trong toàn quốc.

Tại chương trình, lãnh đạo NHNN Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam và các điểm cầu thuộc 15 NHNN Khu vực, 34 Hội LHPN tỉnh, thành phố đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Theo đó, nội dung phối hợp tập trung triển khai hiệu quả chính sách tín dụng, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận dịch vụ ngân hàng và nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy tài chính xanh, tài chính toàn diện, tài chính số; nâng cao kiến thức, năng lực quản trị tài chính và bảo đảm an toàn trong sử dụng dịch vụ ngân hàng. Đồng thời, tăng cường thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển phụ nữ trong ngành Ngân hàng và triển khai các hoạt động an sinh xã hội hướng đến hội viên, phụ nữ, trẻ em.

Lãnh đạo NHNN chi nhánh Khu vực 3 và Hội LHPN tỉnh Sơn La ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo NHNN Chi nhánh Khu vực 3 và Hội LHPN tỉnh Sơn La ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tăng cường phối hợp, tạo chuyển biến rõ nét về quy mô và hiệu quả hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Trong đó, phát huy vai trò của các cấp Hội Phụ nữ trong kết nối hội viên; khuyến khích các ngân hàng nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ phù hợp, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và nữ hội viên sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực tài chính, thúc đẩy chuyển đổi số và huy động nguồn lực ngành Ngân hàng tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, đóng góp tích cực vào mục tiêu tài chính toàn diện, bình đẳng giới.