Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Luật gia và Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh

Hội Luật gia tỉnh và Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác.

Theo nội dung ký kết, 2 Hội phối hợp tuyên truyền các quy định pháp luật gắn với đời sống nhân dân, tập trung vào pháp luật về an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; dân sự, hình sự, hành chính, đất đai, hôn nhân và gia đình, khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền các quy định mới liên quan đến sản xuất, kinh doanh, lao động, bảo hiểm xã hội và những vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm.

Cùng với đó, tăng cường hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở, tham gia tư vấn, hướng dẫn xử lý những vụ việc phức tạp, tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng; hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, người yếu thế tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý; phối hợp tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

Trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, 2 Hội tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, tín dụng đen, mua bán người và các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, nghiên cứu xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, hòa giải và tuyên truyền pháp luật phù hợp với thực tiễn địa phương.

Việc ký kết chương trình phối hợp góp phần tăng cường sự gắn kết giữa hai tổ chức, phát huy vai trò của đội ngũ luật gia và cựu Công an nhân dân trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.