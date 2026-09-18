Ký kết chương trình hợp tác giữa Ủy ban Kinh tế và Tài chính và Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết chương trình hợp tác

Tham dự lễ ký kết có đại diện Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Ban lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân; đại diện lãnh đạo các trường, đơn vị thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân; lãnh đạo Vụ Kinh tế và Tài chính…

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân Bùi Đức Thọ khẳng định, xuyên suốt hành trình 70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân luôn kiên định sứ mệnh kiến tạo và phổ biến tri thức trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp luận cứ khoa học cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của nước nhà.

Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, PGS.TS Bùi Đức Thọ phát biểu tại lễ ký kết

Trong quá trình thực hiện sứ mệnh đó, sự phối hợp giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã được xác lập như một mối quan hệ hợp tác truyền thống mang tính chiến lược. Đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của Đại học Kinh tế Quốc dân qua các thời kỳ đã liên tục tham gia nghiên cứu, đóng góp các ý kiến phản biện khoa học, đánh giá tác động chính sách phục vụ công tác lập pháp và giám sát của Quốc hội. Đồng thời, thực tiễn những hoạt động của Quốc hội cũng cung cấp nguồn tri thức sinh động phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Minh Sơn dự lễ ký kết

Chương trình tập trung vào các định hướng trọng tâm bao gồm: Tư vấn và phản biện chính sách độc lập, cung cấp luận cứ khoa học thực tiễn phục vụ trực tiếp công tác thẩm tra luật, giám sát và quyết định các vấn đề kinh tế, tài chính vĩ mô của Quốc hội. Phát triển nguồn nhân lực và mạng lưới chuyên gia, tổ chức các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về kinh tế, tài chính và kết nối mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trao quà lưu niệm tặng Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, PGS.TS Bùi Đức Thọ

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhấn mạnh, trong quá trình hoạt động, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách trước đây và nay là Ủy ban Kinh tế và Tài chính sau khi hợp nhất hai Ủy ban đều tìm kiếm các hình thức hợp tác phù hợp, nhằm huy động nguồn lực tri thức, nâng cao chất lượng thẩm tra lập pháp, giám sát và tham mưu quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ ký kết

Các đại biểu dự lễ ký kết

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính đánh giá cao truyền thống 70 năm của Đại học Kinh tế Quốc dân, nơi đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học. Các nghiên cứu, công bố của nhà trường trong nước và quốc tế đã có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước; ở một chừng mực nhất định còn góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu và sự đóng góp của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Phan Văn Mãi, tiềm năng hợp tác giữa hai đơn vị thể hiện trước hết ở đội ngũ giảng viên, mạng lưới liên kết của nhà trường, cùng năng lực nghiên cứu và phát triển chính sách. Đây là những nguồn lực mà không chỉ Ủy ban Kinh tế và Tài chính mà các Ủy ban khác của Quốc hội cũng có nhu cầu hợp tác. Ủy ban Kinh tế và Tài chính sẽ làm cầu nối gắn kết tri thức và sức mạnh nghiên cứu của Đại học Kinh tế Quốc dân với các cơ quan của Quốc hội, qua đó phát huy tốt hơn giá trị của nguồn lực này.

Các đại biểu dự lễ ký kết

Các đại biểu dự lễ ký kết

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, khối lượng công việc của Ủy ban trong công tác thẩm tra lập pháp, giám sát tối cao và tham mưu quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước là rất lớn. Do đó, trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban rất cần nguồn lực tri thức từ bên ngoài, nhất là từ Đại học Kinh tế Quốc dân để nâng cao chất lượng tham mưu; mong muốn hai bên sẽ huy động hiệu quả nguồn lực để cùng giải quyết các bài toán chung của quốc gia.