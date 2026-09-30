Ký kết Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' giai đoạn 2026-2030

Ký kết Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026-2030.

Giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại Sơn La đã huy động nguồn lực với tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và người dân tại các xã biên giới. Các cấp Hội duy trì nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao kiến thức, vận động hội viên chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; duy trì 15 mô hình “Chi hội phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên mốc giới” cùng các hoạt động an sinh xã hội được triển khai tại địa bàn biên giới.

Các đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026-2030.

Với phương châm “Đồng lòng - Sáng tạo - Thực chất - Bền vững - Phát triển”, giai đoạn 2026 - 2030, Hội LHPN Thành phố Hà Nội được phân công hỗ trợ 2 xã Phiêng Pằn và Mường Lèo. Đơn vị sẽ khảo sát nhu cầu, huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn; triển khai các mô hình sinh kế, hỗ trợ học sinh, công trình “Phụ nữ Thủ đô đồng hành thắp sáng đường biên” và các hoạt động an sinh xã hội phù hợp với thực tế địa phương.

Chương trình cũng tăng cường phối hợp giữa các cấp Hội Phụ nữ và Bộ đội Biên phòng trong tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác Hội và theo dõi, giám sát việc sử dụng các nguồn hỗ trợ. Các hoạt động được định kỳ đánh giá, sơ kết vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030.