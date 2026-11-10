Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ châu Hồng Hà (Trung Quốc) và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai (Việt Nam)

Đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai do bà Hà Thị Ngoan - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, khẳng định hoạt động phối hợp giữa các tổ chức nhân đạo hai địa phương không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác hội mà còn là cầu nối vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và sự tin cậy giữa Nhân dân hai bên biên giới.

Một trong những nội dung hợp tác trọng tâm được hai bên quan tâm là chương trình hỗ trợ lắp đặt chân giả cho người khuyết tật chi dưới là công dân Việt Nam.

Theo đó, chương trình không chỉ hỗ trợ phương tiện vận động mà còn chú trọng khám, tư vấn, điều chỉnh chân giả, hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng và theo dõi sau hỗ trợ, giúp người khuyết tật từng bước cải thiện khả năng vận động, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, hai bên đã trao đổi, thống nhất định hướng hợp tác trong thời gian tới trên 5 lĩnh vực trọng tâm: duy trì cơ chế giao lưu, trao đổi định kỳ; đẩy mạnh các dự án nhân đạo trọng điểm, bảo vệ sức khỏe và an sinh của nhân dân khu vực biên giới; mở rộng lĩnh vực phục vụ nhân đạo, quan tâm đến các nhóm yếu thế; tăng cường vai trò kết nối giao lưu nhân dân, thúc đẩy sự đồng cảm và gắn kết giữa nhân dân hai bên; tuân thủ các nguyên tắc hợp tác cơ bản, chuẩn hóa trình tự phối hợp.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai và Hội Chữ thập đỏ châu Hồng Hà, Trung Quốc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Hai bên cũng thống nhất sẽ mở rộng phạm vi bao phủ của các dự án phục hồi chức năng cho người khuyết tật, tăng số lượng đối tượng được hỗ trợ tại tỉnh Lào Cai và các khu vực biên giới; tối ưu hóa mô hình dịch vụ khép kín “lắp đặt - phục hồi - tái khám”.

Cùng với đó, định kỳ tổ chức các đoàn chuyên gia Trung Quốc sang Việt Nam để thực hiện khám, tư vấn và phục hồi chức năng, theo dõi chính xác hiệu quả phục hồi, không ngừng cải tiến phương án cung cấp dịch vụ. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy đưa các hoạt động đào tạo cấp cứu khẩn cấp xuống cơ sở, phổ biến các kỹ năng thiết thực như hồi sức tim phổi, sơ cứu chấn thương và các kỹ năng cấp cứu thường dùng khác.

Hai bên thống nhất phát huy tinh thần chữ thập đỏ với phương châm “Nhân đạo, Bác ái, Cống hiến”, lấy định hướng “hữu nghị, tin cậy lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi, thiết thực hiệu quả” làm kim chỉ nam.

Kết thúc hội đàm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai và Hội Chữ thập đỏ châu Hồng Hà đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất lấy cuộc hội đàm công tác lần này làm khởi điểm mới, kiên trì phương châm ưu tiên bổ trợ lẫn nhau, chia sẻ nguồn lực, phối hợp triển khai các nội dung đã đề ra.

Trong khuôn khổ chương trình, tại Bệnh viện Nhân dân huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, 8 người Việt Nam khuyết tật chi dưới (7 người được lắp đặt chi giả, 1 người được bảo dưỡng chi giả) đã được đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên phục hồi chức năng của Trung Quốc trực tiếp thực hiện lắp đặt và bảo dưỡng chân giả.

8 người Việt Nam khuyết tật chi dưới được thực hiện lắp đặt và bảo dưỡng chi giả đợt này.

Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai cũng tham quan, khảo sát thực tế các điểm triển khai sơ cấp cứu, kho dự trữ vật tư phòng chống thiên tai, các điểm dịch vụ nhân đạo cơ sở của Hội Chữ thập đỏ châu Hồng Hà; trao đổi kinh nghiệm phục vụ nhân đạo khu vực biên giới.

Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai tham quan, khảo sát thực tế một số mô hình, cơ sở hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ châu Hồng Hà

Hoạt động góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa các tổ chức nhân đạo hai địa phương, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, mang lại những giá trị thiết thực cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế ở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.