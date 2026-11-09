Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 14 cặp doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc

Dự và chứng kiến lễ ký kết về phía tỉnh có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Về phía Trung Quốc có bà Hà San, Phó Chủ tịch Cục Dịch vụ và Thương mại cửa khẩu thành phố Sùng Tả cùng đại diện chính quyền thành phố Bách Sắc, thành phố Sùng Tả và các cơ quan, đơn vị liên quan của Quảng Tây.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết hợp tác phát triển kinh tế, thương mại xuyên biên giới trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế tại Cao Bằng.

Tại buổi lễ, 14 cặp doanh nghiệp lần lượt ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, gồm: thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ cửa khẩu, logistics, sản xuất, chế biến nông sản và du lịch. Các thỏa thuận tập trung vào khai thác tiềm năng, lợi thế của doanh nghiệp hai bên, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng hoạt động kinh doanh qua biên giới.

Trong lĩnh vực logistics và dịch vụ xuất nhập khẩu, nhiều thỏa thuận hướng đến nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh. Tiêu biểu như Công ty cổ phần Tà Lùng Quang Minh ký kết hợp tác với Công ty TNHH Thương mại Khôn Cự Nguyên (Long Châu, Quảng Tây) về dịch vụ cho thuê kho, sang tải và phối hợp thông quan hàng hóa chất qua cửa khẩu Tà Lùng; ký kết hợp tác logistics với Công ty Thiết bị cơ điện Hoa Mậu Trùng Khánh và Công ty TNHH Công nghệ bảo quản lạnh (Quý Châu), trong đó, có nội dung phát triển giải pháp chuỗi cung ứng lạnh phục vụ bảo quản nông sản. Công ty TNHH Công nghệ Chuỗi cung ứng TG ký kết thỏa thuận khung hợp tác chiến lược logistics xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc với Công ty TNHH Tập đoàn Logistics Đức Huy Quý Châu.

Một số doanh nghiệp khác ký kết hợp tác dịch vụ thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Cao Bằng, trong đó có các mặt hàng nông sản, như: hạt điều, mía nguyên liệu, thạch đen.

Đại diện doanh nghiệp phía Việt Nam và Trung Quốc trao văn bản ký kết hợp tác phát triển kinh tế, thương mại xuyên biên giới.

Đáng chú ý, các thỏa thuận còn mở rộng sang lĩnh vực đầu tư sản xuất và phát triển công nghiệp. Công ty TNHH Tập đoàn 365 GROUP ký kết hợp tác với Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Trung Thực Nông Sáng (Quảng Tây) về đầu tư tổ hợp sản xuất phương tiện điện và năng lượng mới tại khu vực cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng. Đây là hướng hợp tác có tiềm năng góp phần đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư, từng bước mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu vực cửa khẩu.

Trong lĩnh vực du lịch, Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Sài Gòn ký kết hợp tác với Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Hoàng Hải và Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Hoàng Cầu (Quảng Tây), hướng tới tăng cường liên kết, khai thác thị trường và phát triển các hoạt động du lịch giữa hai bên.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Tập đoàn Intimex tại Buôn Ma Thuột ký kết hợp tác với Công ty TNHH Thực phẩm Cà phê Vinh Diệu (Quảng Tây) trong lĩnh vực cà phê.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với 14 cặp doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới”.

Lễ ký kết là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các nội dung trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới”, tạo cơ hội để doanh nghiệp hai bên tăng cường hiểu biết, xây dựng quan hệ đối tác và tìm kiếm hướng hợp tác lâu dài. Qua đó, góp phần thúc đẩy kết nối thương mại, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển dịch vụ logistics và mở rộng không gian hợp tác kinh tế giữa tỉnh Cao Bằng với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.