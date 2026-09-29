Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Agribank Chi nhánh Yên Bái và Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai

Quang cảnh lễ ký kết.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã trao đổi về công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong chia sẻ thông tin, xử lý tài sản, tài khoản, tiền gửi và tổ chức thi hành các vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ số 218 ngày 21/8/2026 giữa Cục Quản lý thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp và Agribank, lãnh đạo Agribank Chi nhánh Yên Bái và Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã ký kết biên bản ghi nhớ ghi nhận các nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp.

Các đại biểu hai cơ quan phát biểu tại buổi lễ.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp trong tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi khoản nợ xấu cho Agribank; cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác thi hành án dân sự; thực hiện các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án liên quan tài khoản, tiền gửi và tài sản tại Chi nhánh Agribank; cung cấp dịch vụ quản lý tiền, tài sản và các giải pháp tài chính, ngân hàng phục vụ hoạt động thi hành án dân sự; đào tạo, bồi dưỡng và chuyển đổi số; truyền thông, phong trào và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội.

Đặc biệt, hai bên hướng tới triển khai các giải pháp thu hộ án phí, lệ phí và tiền thi hành án; chi trả tiền thi hành án qua các kênh phù hợp; đồng thời, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai và công chức trong hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai theo nhu cầu và quy định.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Yên Bái và Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai ký kết ﻿biên bản ghi nhớ.

Ngay sau lễ ký kết, các đơn vị sẽ phối hợp rà soát các vụ việc còn khó khăn, vướng mắc, xác định những nội dung cần ưu tiên giải quyết; đồng thời, từng bước triển khai các giải pháp tài chính, ngân hàng và chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của hai bên. Đây là nền tảng để tháo gỡ khó khăn trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt phục vụ hoạt động nghiệp vụ.