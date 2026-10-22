Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác và hữu nghị giữa tỉnh Lào Cai và thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama

Tham dự lễ ký kết, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số, ngành, địa phương của tỉnh.

Về phía thành phố Mimasaka có ông Hagiwara Seiji - Thị trưởng; đại diện các cơ quan, đơn vị thành phố Mimasaka.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và thành phố Mimasaka ký kết Bản ghi nhớ hợp tác và hữu nghị.

Tại lễ ký kết, hai bên đã được thông tin về quan hệ giữa thành phố Mimasaka và Việt Nam nói chung; quan hệ hợp tác giữa thành phố Mimasaka và tỉnh Yên Bái trước đây. Tại buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai với Thị trưởng thành phố Mimasaka trước đó, hai bên đã thống nhất những nội dung ưu tiên hợp tác trong thời gian tới nhằm tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho hai địa phương.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hagiwara Seiji - Thị trưởng thành phố Mimasaka đã chúc mừng những kết quả tỉnh Lào Cai đạt được sau hơn 1 năm hợp nhất; đồng thời mong muốn tỉnh Lào Cai tiếp tục kế thừa những giá trị và thành quả hợp tác giữa tỉnh Yên Bái trước đây với Mimasaka, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế trong không gian phát triển mới để mở rộng quan hệ giữa hai bên.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐN tỉnh khẳng định: Từ Thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị năm 2019 và Thỏa thuận khung năm 2022, hai địa phương đã từng bước xây dựng quan hệ tin cậy, gắn bó, triển khai các hoạt động hợp tác về nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân lực. Những kết quả đó có sự đóng góp, tâm huyết của lãnh đạo, các cơ quan, tổ chức hữu nghị và Nhân dân hai địa phương qua nhiều năm.

Đại biểu tỉnh Lào Cai và thành phố Mimasaka chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết.

Việc ký kết Bản ghi nhớ thể hiện mong muốn chung của hai địa phương: Tiếp nối tình hữu nghị đã được vun đắp và tạo cơ sở cho những hoạt động hợp tác thiết thực trong thời gian tới. Tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hợp tác với thành phố Mimasaka trong các lĩnh vực: kinh tế, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân lực, đặc biệt là giao lưu giữa thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp tục gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương.

Trên cơ sở Bản ghi nhớ và những nội dung trao đổi tại buổi làm việc với Thị trưởng thành phố Mimasaka, tỉnh Lào Cai mong các cơ quan đầu mối hai bên tiếp tục phối hợp, cụ thể hóa thành những hoạt động phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi địa phương. Tỉnh Lào Cai sẽ quan tâm thúc đẩy việc triển khai để những nội dung hợp tác từng bước mang lại kết quả, lợi ích cho người dân hai bên.