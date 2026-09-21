Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu.

Phát biểu tại cuộc gặp tại Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, cùng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng được củng cố, sau gần 35 năm hợp tác, quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai tổ chức công đoàn cũng không ngừng được tăng cường, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động hai nước.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: THÙY VÂN)

Quan hệ giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga được thiết lập từ tháng 8/1992 trên cơ sở kế thừa truyền thống hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam với Công đoàn Liên Xô trước đây.

Từ đó đến nay, hai bên duy trì quan hệ thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, trao đổi thư, điện nhân các sự kiện quan trọng và phối hợp tại các diễn đàn công đoàn quốc tế. Bên cạnh quan hệ ở cấp Tổng Liên đoàn, hợp tác giữa một số công đoàn ngành, địa phương và cơ sở đào tạo của hai nước cũng được thiết lập, duy trì và phát triển.

Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga Sergey Chernogaev và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn ký Bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: THÙY VÂN)

Việc hai bên ký kết Bản ghi nhớ hợp tác đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ giữa hai tổ chức, tạo cơ sở để tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết, hữu nghị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và phối hợp trong các lĩnh vực cùng quan tâm, phù hợp yêu cầu của phong trào công đoàn trong tình hình mới.

Trên cơ sở Bản ghi nhớ, hai bên sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực, trong đó chú trọng trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; trao đổi về những vấn đề mới đặt ra đối với tổ chức công đoàn và người lao động trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn công đoàn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao quà lưu niệm tặng Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Ông Sergey Chernogaev, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga bày tỏ vui mừng đón Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sang thăm và làm việc tại Liên bang Nga, đồng thời khẳng định FNPR coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch FNPR đánh giá việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác là dấu mốc quan trọng, tạo thêm cơ sở để hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, qua đó đưa quan hệ giữa hai tổ chức ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả.

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moskva. (Ảnh: THÙY VÂN)

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác góp phần đưa quan hệ giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga đi vào chiều sâu, ổn định và hiệu quả hơn; đồng thời giúp tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga, góp phần củng cố nền tảng xã hội và nhân dân, qua đó đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga.

Cùng ngày, đại biểu của đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moskva.