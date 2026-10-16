Ký kế hoạch phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông cho các tăng, ni, phật tử

Ngày 16/10, Cục CSGT phối hợp với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp về tăng cường công tác giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và vận động tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm TTATGT 2023-2026 và tổ chức Lễ ký kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026 – 2030.

Dự lễ ký kết có Trưởng lão Hoà Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT; đại diện các đơn vị chức năng.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Trong 3 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Cục CSGT – Bộ Công an và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Điển hình là, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT được đổi mới nội dung, hình thức đa dạng, phong phú bằng nhiều hình thức trên hệ thống thông tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nền tảng mạng xã hội và các buổi tu học giáo lý; đã xây dựng 716 mô hình phát huy hiệu quả của tăng, ni, phật tử trong công tác bảo đảm TTATGT, trong đó nhiều mô hình hay, hiệu quả được các địa phương nhân rộng; lực lượng CSGT đã tổ chức 6.549 buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho hơn 1,17 triệu tăng ni, phật tử tại 4.136 cơ sở thờ tự; tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đối với 209.658 người…

Đại tá Phạm Quang Huy cho biết, thông điệp tuyên truyền hướng tới việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa ứng xử khi gắn với tinh thần từ bi, yêu thương và tôn trọng sự sống của Phật giáo. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của Luật TTATGT đường bộ, quy tắc giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy và không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Các địa phương cũng vận động người dân không dừng, đỗ xe trái phép, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực cổng chùa và cơ sở thờ tự…;

Đại tá Phạm Quang Huy phát biểu tại lễ ký kết.

Đại tá Phạm Quang Huy yêu cầu lực lượng CSGT tăng cường phối hợp chặt chẽ với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác bảo đảm TTATGT.

"Lực lượng CSGT sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền tới tăng ni, phật tử với nội dung cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, cụ thể hóa bằng clip và hình ảnh minh họa để mở rộng phạm vi tiếp cận, nhất là đối với thanh thiếu niên; kết hợp giữa phổ biến quy định pháp luật với tuyên truyền về đạo đức, trách nhiệm, văn hóa ứng xử của Phật giáo khi tham gia giao thông; chú trọng hướng dẫn kỹ năng để an toàn khi tham gia giao thông như: quan sát, phòng tránh điểm mù của xe tải, xe container; tránh vượt; chuyển hướng; giữ khoảng cách; đi từ đường nhánh ra đường chính và các tình huống bất ngờ...”, Đại tá Phạm Quang Huy nhấn mạnh và cho biết, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong công tác bảo đảm TTATGT của các cơ sở thờ tự, như “Cơ sở Phật giáo an toàn giao thông”, “Chùa văn hóa giao thông”, “Tăng ni, Phật tử tham gia giao thông văn minh, an toàn”...

Thượng toạ Thích Đức Thiện phát biểu tại lễ ký kết.

Đánh giá kết quả phối hợp, Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm chấp hành pháp luật của mỗi công dân mà còn là hành động thực hành đạo đức Phật giáo trong đời sống hàng ngày.

Khi mỗi người hiểu rằng tuân thủ quy định giao thông là bảo vệ sự sống của mình và người khác, việc chấp hành pháp luật sẽ không chỉ dừng ở nghĩa vụ mà còn trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm với cộng đồng. “Giáo hội sẽ tiếp tục lồng ghép nội dung an toàn giao thông trong các khóa tu, buổi thuyết giảng, sinh hoạt đạo tràng và hoạt động hướng dẫn Phật tử; đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của tăng, ni, chức sắc và trụ trì tại các cơ sở thờ tự”, Thượng toạ Thích Đức Thiện khẳng định.

Đại diện hai đơn vị ký kế hoạch phối hợp.

Để phát huy kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2023-2026, Cục CSGT phối hợp cùng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký kế hoạch tiếp tục duy trì thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT trong tăng ni, phật tử và tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026 – 2030, nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tăng ni, chức sắc, phật tử trong phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, góp phần kiềm giảm tai nạn giao thông, xây dựng môi trường văn hóa giao thông văn minh an toàn trong cộng đồng.

Nội dung phối hợp: 1. Phối hợp phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền thông điệp bảo đảm an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn gắn với giáo lý Phật giáo về triết lý nhân sinh, luật nhân quả, trách nhiệm với cộng đồng, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông. 2. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho tăng ni, phật tử, Nhân dân khi đến các cơ sở Phật giáo, thờ tự hoặc tham gia các hoạt động của Giáo hội Phật giáo. 3. Phối hợp khảo sát, rà soát, kiến nghị khắc phục các bất cập về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông tại các khu vực cơ sở thờ tự Phật giáo; xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông các lễ hội, sự kiện Phật giáo lớn; tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông, phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông. 4. Phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho tăng ni, phật tử làm công tác hoằng pháp, giáo dục Phật giáo chuyên đề giáo dục pháp luật trật tự, an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Cài đặt và triển khai các phần mềm thi luật giao thông đường bộ, video clip hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong các khóa tu mùa hè, các chương trình sinh hoạt thanh thiếu niên Phật tử, các hoạt động đào tạo của Học viện Phật giáo Việt Nam và các trường Trung cấp Phật học. 5. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật TTATGT lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số, hệ thống truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 6. Phối hợp tổ chức lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. 7. Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đồng thời phê phán các hành vi vi phạm pháp luật giao thông và các biểu hiện thiếu văn hóa khi tham gia giao thông.