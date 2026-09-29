Kỳ II: Hải Ninh - cải cách công vụ và khơi thông nội lực vùng sáp nhập

Đồng lúa xã Hải Ninh nhìn từ trên cao

Nếu Bảo Lâm 2 chứng minh nghị quyết nở hoa trên đất bazan, thì Hải Ninh phía Đông tỉnh lại đòi hỏi lời giải sắc bén về lề lối lãnh đạo và quản trị hành chính sau sáp nhập. Quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 76/NQ-CP, Đảng bộ xã Hải Ninh đã cụ thể hóa tinh thần phụng sự bằng mô hình công vụ “3 tập - 6 phải” thực chất từ gốc. Từ thực tiễn Hải Ninh, một “Cẩm nang tinh gọn bộ máy và văn hóa công vụ phụng sự” đã được hình thành, là bài học kinh nghiệm quý giá cho nhiều đơn vị hành chính trên cả nước.

Sau sáp nhập địa giới, xã Hải Ninh rơi vào tâm điểm của áp lực quản trị. Quy mô dân số tăng lên gần 20.000 người, hội tụ cộng đồng đa dạng văn hóa gồm người Chăm, Raglai và Kinh. Sự hợp nhất cơ học ban đầu lập tức bộc lộ bất cập: Bộ máy dôi dư, chức năng nhiệm vụ chồng chéo, tâm lý lo ngại rườm rà thủ tục xuất hiện trong quần chúng.

Chi bộ thôn Phan Điền - Hải Ninh

Đây là thách thức chung của hầu hết các địa phương thực hiện tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; tình trạng co kéo vị trí, tư tưởng cục bộ địa phương và tâm lý e ngại xáo trộn. Đảng ủy xã Hải Ninh xác định: Bản lĩnh lãnh đạo của Đảng phải thể hiện ở năng lực hóa giải điểm nghẽn tổ chức. Tinh gọn phải đi đôi với củng cố niềm tin, thực thi dân chủ trực tiếp từ các thôn, bản.

Sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố: Phải không ngừng nâng cao chất lượng. Trong ảnh: Họp Chi bộ thôn có Bí thư Đảng ủy xã tham dự

Để xử lý bài toán cán bộ dôi dư thấu lý đạt tình, Đảng ủy xã đã chủ động triển khai Quy trình 3 công khai: Công khai minh bạch từng vị trí việc làm; công khai tiêu chí đánh giá năng lực; công khai lộ trình tinh giản. Nhiều đảng viên gương mẫu tự nguyện nhường vị trí cho cán bộ trẻ, chấp nhận rút về vị trí thấp hơn, trong đó có cả đảng viên người dân tộc thiểu số (DTTS) vì sự nghiệp chung. Sự dấn thân ấy đã xóa tan tư tưởng “co kéo”, giúp bộ máy nhanh chóng vận hành thông suốt. Việc sáp nhập từ 10 thôn xuống còn 8 thôn, giảm 20% người hoạt động không chuyên trách được thực hiện trong sự đồng thuận tuyệt đối của Nhân dân.

Già làng Phú Giang, thôn Phan Điền xúc động bộc bạch: “Hồi mới nghe sáp nhập xã, cái bụng bà con Raglai, Chăm mình lo nhiều lắm! Lo bộ máy đông người thì việc gì cũng chậm, làm cái giấy khai sinh, cái sổ đỏ lại phải đi xa, chờ đợi mỏi cái chân. Nhưng khi ra trụ sở xã mới, thấy cán bộ tươi cười chào hỏi, chính quyền giải quyết giấy tờ nhanh như con sóc chuyền cành. Tinh thần phụng sự của Đảng, của cán bộ đổi mới rồi, cái bụng bà con mình ưng lắm!”.

Tinh gọn tổ chức là điều kiện cần; đổi mới lề lối làm việc mới là điều kiện đủ. Cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng văn hóa công vụ, UBND xã Hải Ninh đã ban hành và triển khai Đề án văn hóa công vụ với trọng tâm là mô hình “3 tập” (nhìn xuống để gần dân, nhìn ngang để học hỏi, nhìn lên để tư duy phát triển) và “6 phải” (chào, cười, lắng nghe, hướng dẫn, giúp đỡ, cảm ơn).

Hạ tầng giao thông kết nối dải duyên hải Hải Ninh được nâng cấp đồng bộ, tạo hành lang logistics thông suốt đưa nông sản từ vùng cao nguyên bazan vươn mạnh ra thị trường biển rộng

Mô hình này không dừng lại ở thái độ phục vụ tại Bộ phận một cửa mà được thể chế hóa thành năng lực kiến tạo phát triển:

“Nhìn xuống để gần dân”: Cán bộ xuống tận rẫy hướng dẫn đồng bào Raglai, Chăm kỹ thuật canh tác, lắng nghe nguyện vọng về nguồn nước tưới.

“Nhìn ngang để học hỏi”: Học tập mô hình chuyển đổi số, đưa phong trào “Bình dân học vụ số” về tận các chi bộ thôn, hướng dẫn bà con thanh toán không dùng tiền mặt và tra cứu thủ tục trên điện thoại thông minh.

“Nhìn lên để tư duy phát triển”: Phối hợp các ngành chức năng khơi thông dòng nước hồ Cà Giây, quy hoạch hơn 1.200 ha lúa chất lượng cao và nông sản OCOP; biến Hải Ninh thành mắt xích logistics kết nối cao nguyên bazan với dải duyên hải và các cảng biển.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hải Ninh minh chứng sống động cho cuộc cải cách công vụ kiến tạo phát triển kinh tế từ gốc

Bà Đặng Thị Như Cấm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hải Ninh khẳng định: “Mạch nguồn phụng sự chỉ thật sự chảy trôi khi nghị quyết của Đảng được chính quyền thể chế hóa bằng hành động kiến tạo. Bài học từ Hải Ninh chứng minh: Cải cách công vụ không chỉ là giảm thời gian trả hồ sơ, mà quan trọng hơn là khơi thông các nguồn lực hạ tầng, đất đai và niềm tin để mở đường cho địa phương phát triển”.

Đồng lúa Hải Ninh chất lượng cao - ocop

Từ quả ngọt sinh kế ở Bảo Lâm 2 đến bộ máy công vụ thông suốt tại Hải Ninh, bài toán sáp nhập đã tìm thấy những lời giải thực tiễn sắc bén. Bước chuyển tiếp chiến lược giờ đây hướng về dải biên thùy xung yếu Thuận An...

(Còn nữa)

Nội dung và ảnh: Văn Hùng - Hữu Thọ

Trình bày: Nguyệt Nga