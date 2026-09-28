Kỳ I: Ý Đảng vào cuộc sống - đổi thay sinh kế bà con buôn làng

Tại vùng lõi Bảo Lâm 2, tư duy canh tác độc canh, manh mún từng là rào cản đè nặng lên sinh kế đồng bào. Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XIII gắn với tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng, cấp ủy địa phương đã chọn đúng khâu đột phá: đưa công nghệ cao, nông nghiệp số và tư duy “kinh tế nông nghiệp” về từng buôn làng. Không dừng lại ở một thành công địa phương, Bảo Lâm 2 đã đúc kết thành “Công thức dân vận 4 bước” chuyển đổi sinh kế vùng dân tộc thiểu số, khẳng định bài học: Nghị quyết của Đảng chỉ thực sự phát huy sức sống khi lấy sự ấm no của Nhân dân làm thước đo kiểm chứng năng lực lãnh đạo.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng là nền tảng phát triển kinh tế - xã hội

Sương sớm còn phủ trên những ngọn đồi bazan Bảo Lâm 2, âm thanh rộn rã của hệ thống tưới tự động vang vọng giữa ngút ngàn sắc xanh của sầu riêng và bơ cao sản. Tại thôn Lộc An 6 (B'Kọ), theo chân cán bộ cơ sở ra tận vạt rẫy xa, chúng tôi gặp anh K’Dũng, một điển hình nông dân dân tộc thiểu số (DTTS) vươn lên làm giàu.

Nông dân K’Dũng (thôn Lộc An 6 (B'Kọ), xã Bảo Lâm 2) bên hệ thống tưới tự động vườn sầu riêng - hình ảnh sinh động về “trái ngọt” từ phương châm “Đảng viên đi trước, cầm tay chỉ việc”

Đứng bên vườn sầu riêng trĩu quả, anh K’Dũng thao tác thuần thục trên van điều khiển của hệ thống tưới tự động. Nhìn hệ thống tưới quy mô 2 ha sầu riêng, anh K’Dũng rạng rỡ chia sẻ: “Hồi đầu nghe cán bộ bảo chặt cây cà phê cũ đi trồng sầu riêng, lắp cái vòi tưới tự động, cái bụng bà con mình sợ lắm! Sợ cái rẫy nhà mình bị hư, sợ không có cái ăn. Nhưng thấy cán bộ, đảng viên đi trước làm thiệt, vườn của cán bộ trái sai trĩu cành, bán được nhiều tiền, cái bụng tui mới ưng, mới làm theo. Giờ có kỹ thuật rồi, sầu riêng trái to đẹp, thương lái đến tận rẫy mua chở đi xuất khẩu. Gia đình tui thu tiền tỷ, làm được cái nhà to 1,5 tỷ, sắm cái xe hơi 1,7 tỷ đi lại cho sướng cái chân. Đồng bào mình no ấm, bớt cái vất vả là nhờ có Đảng, có cán bộ tận tụy bám rẫy”.

Sầu riêng phục vụ nhu cầu xuất khẩu. (Ảnh: tư liệu)

Thành quả hiện hữu ấy không phải tự nhiên mà có, mà là “trái ngọt” kết tinh từ quyết sách bám sát thực tiễn của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền địa phương và tinh thần dấn thân không mệt mỏi của từng đảng viên.

Nhìn từ góc độ lý luận, bài toán của Bảo Lâm 2 chính là “điểm nghẽn” chung của nhiều vùng đồng bào DTTS trên cả nước: Tâm lý e ngại rủi ro, tư duy sản xuất tự phát, nhỏ lẻ và nỗi sợ “trắng tay” khi chuyển đổi cây trồng đã trở thành “bức tường” tâm lý kiên cố.

Các dân tộc anh em trên địa bàn xã vui trong những ngày hội lớn. (Ảnh: tư liệu)

Nhớ lại những ngày đầu, ông Trần Tô Nhân - đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Bảo Lâm 2 không khỏi trăn trở: Việc chặt cây cà phê - “cần câu cơm” gắn bó mấy mươi năm để trồng loại cây hoàn toàn mới là một cuộc phế - lập đầy giằng co tư tưởng. Có hộ dân thẳng thắn bảo cán bộ: “Cây cà phê tuy trái nhỏ nhưng cho hạt cầm hơi qua bữa, trồng sầu riêng mấy năm mới ra quả, lỡ thất bại thì dân lấy gì mà ăn?”. Trước “bức tường” nhận thức ấy, Đảng bộ xã Bảo Lâm 2 xác định: Muốn xóa bỏ tâm lý ỷ lại, tổ chức Đảng không thể tuyên truyền lý thuyết suông, mà phải khai thông tư tưởng bằng những “mô hình sống” và hành động thực tiễn!

Thôn B’Kọ nay sáp nhập Lộc An 6 97% nhà xây kiên cố

Nhận diện chính xác “điểm nghẽn”, Đảng ủy xã Bảo Lâm 2 xác định hạt nhân chính trị tại chỗ phải là lực lượng tiên phong mở đường. Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, từ thực tiễn Bảo Lâm 2 đã hình thành nên “Công thức 4 bước” có tính chuẩn mực để nhân rộng cho các địa phương có hoàn cảnh tương đồng:

Bước 1: “Đảng viên làm mẫu, gánh phần rủi ro”: Các đảng viên tại cơ sở tiên phong đốn diện tích cà phê kém hiệu quả của gia đình mình, đầu tư mô hình mẫu. Khi vườn mẫu của đảng viên cho thu nhập cao gấp nhiều lần, sự hoài nghi của người dân hoàn toàn bị xóa tan.

Bước 2: “Bảo lãnh tín dụng, khơi thông nguồn lực”: Chi bộ phân công cụ thể từng đảng viên phụ trách từ 3 - 5 hộ dân, đứng ra bảo lãnh cùng Hội Nông dân và Ngân hàng Chính sách xã hội giúp bà con tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Bước 3: “Dân vận cầm tay chỉ việc”: Đội ngũ cán bộ, đảng viên “cắm rẫy” cùng dân theo phương châm “Đảng lãnh đạo - Chính quyền hỗ trợ - Đoàn thể đồng hành”, hướng dẫn trực tiếp từ khâu làm đất, lắp hệ thống tưới tự động đến kỹ thuật chăm sóc.

Bước 4: “Chuẩn hóa chuỗi giá trị xuất khẩu”: Lồng ghép nguồn lực từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia để hướng dẫn bà con canh tác hữu cơ, thiết lập mã vùng trồng truy xuất nguồn gốc QR Code, đưa sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế.

Đánh giá về bước ngoặt của buôn làng, ông K’Béo - Bí thư thôn B’Cọ (trước sáp nhập), Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Lộc An 6 - B’Cọ (sau sáp nhập) xúc động chia sẻ: “Ngày mới sáp nhập, bà con còn bỡ ngỡ. Nhưng cán bộ mình không nói suông cái miệng, mà ra tận rẫy “cầm tay chỉ việc”. Được Đảng, Nhà nước cho vốn, cho kỹ thuật, buôn làng mình giờ thay da đổi thịt rồi! Thôn hầu như không còn hộ nghèo nữa, nhà nào cũng xây chắc chắn. Cái bụng đồng bào mình sướng lắm, một lòng tin tưởng tuyệt đối đi theo Đảng!”.

Con số thu nhập bình quân vùng đồng bào DTTS tăng vọt từ 28 triệu lên 65 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ khá giàu vượt 55% chính là minh chứng đanh thép cho tính đúng đắn của phương thức lãnh đạo mới.

Nổi tiếng với nhiều vườn bơ 034 được chứng nhận là sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. (Ảnh: tư liệu)

Đồng chí Trần Tô Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Lâm 2 nhấn mạnh: “Hiệu quả lãnh đạo của Đảng phải được đo bằng chất lượng sống của Nhân dân. Mô hình chuyển đổi sinh kế tại Bảo Lâm 2 mang lại bài học quan trọng cho công tác dân vận vùng DTTS: Muốn dân tin, cán bộ phải làm trước; muốn dân theo, phải giải quyết tận gốc bài toán kinh tế gia đình. Khi “ý Đảng” thấm sâu vào lòng dân, niềm tin ấy sẽ trở thành nguồn lực nội sinh to lớn để xây dựng quê hương”.

Đảng viên DTTS gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi công tác của địa phương. (Ảnh: tư liệu)

Quả ngọt sinh kế ở Bảo Lâm 2 là bằng chứng sinh động cho sức sống của nghị quyết khi gieo vào lòng dân. Để mạch nguồn phát triển ấy không ngưng trệ, xã Hải Ninh phía Đông tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giải bài toán chiến lược: Tinh gọn tổ chức, đổi mới văn hóa công vụ, mở đường cho nông sản vươn xa...

(Còn nữa)

Nội dung và ảnh: Văn Hùng - Hữu Thọ

Trình bày: Nguyệt Nga