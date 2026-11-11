Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND TP. Hà Nội: Sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng gắn với thi hành Luật Thủ đô

Xem xét hàng chục nghị quyết, báo cáo và đề án

Sáng 11/11, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thống nhất thời gian, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 (Kỳ họp thứ tám) HĐND thành phố Khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gắn với triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026; chương trình xây dựng nghị quyết năm 2027 và định hướng giai đoạn 2028 - 2031.

Theo dự kiến, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 (Kỳ họp thứ tám) của HĐND thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026, xem xét hàng chục nghị quyết, báo cáo và đề án.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Tại kỳ họp, HĐND thành phố dự kiến dành 1 ngày làm việc để chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường. Nội dung chất vấn tập trung vào nhóm vấn đề thực thi pháp luật và những vấn đề dân sinh bức xúc, nổi cộm trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo tại hội nghị, đến ngày 31/10/2026, thành phố đã thực hiện tổng rà soát 647 văn bản quy phạm pháp luật cấp thành phố, gồm 258 nghị quyết của HĐND thành phố, 384 quyết định của UBND thành phố và 5 quyết định của Chủ tịch UBND thành phố.

Đến nay, HĐND thành phố đã ban hành 61 nghị quyết quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026; UBND thành phố ban hành 17 quyết định quy phạm pháp luật và 51 văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố.

Qua rà soát, có 5 nghị quyết cần xem xét theo kiến nghị của cơ quan Quốc hội về tính thống nhất, căn cứ ban hành và kỹ thuật dẫn chiếu. Một số nghị quyết khác cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định pháp luật mới, trong đó có các chính sách về đất đai, thu hút nhà đầu tư chiến lược, vùng phát thải thấp và lĩnh vực giáo dục.

Đối với 22 nghị quyết ban hành theo Luật Thủ đô năm 2024 tiếp tục có hiệu lực, các Ban HĐND thành phố đã phối hợp rà soát, bước đầu đề xuất tiếp tục thực hiện; đồng thời cần theo dõi, đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả áp dụng.

Còn 3 nhóm nội dung theo kế hoạch chưa trình HĐND thành phố, gồm: Quỹ Vùng Thủ đô; Danh mục doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần, vốn góp; Khu kinh tế tự do, khu thương mại tự do và các cơ chế, chính sách liên quan.

Trên cơ sở đề xuất của các Ban HĐND thành phố và các sở, ngành, bước đầu tổng hợp dự kiến 48 nghị quyết xây dựng trong năm 2027 và 51 nghị quyết thuộc danh mục định hướng giai đoạn 2028 - 2031.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đồng tình với quan điểm cần nhanh chóng hoàn thiện thể chế, nhưng phải bảo đảm chất lượng trong quá trình xây dựng. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, công tác phản biện xã hội được triển khai song song với quá trình xây dựng nghị quyết của các sở, ngành, bảo đảm chỉ sau 3 ngày kể từ khi nhận được dự thảo nghị quyết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố gửi văn bản trao đổi ý kiến.

Bà Bùi Huyền Mai cũng đề nghị các sở, ngành thành phố quan tâm hơn đến việc tiếp thu, trả lời, giải trình đối với các ý kiến giám sát toàn diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Bảo đảm chuẩn bị tốt các nội dung của kỳ họp

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND thành phố sẽ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội cả năm 2026 và xây dựng kế hoạch năm 2027.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, đây là nội dung đặc biệt quan trọng; đồng thời mong muốn HĐND thành phố dành thời gian đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm 2026, nhất là trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

“Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên, chúng ta cần đánh giá tất cả những ưu điểm và xác định được tồn tại, hạn chế để khắc phục trong những năm tiếp theo, đặc biệt đối với yêu cầu phát triển hai con số trong cả nhiệm kỳ”, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ.

Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Về nội dung đánh giá 6 tháng thi hành Luật Thủ đô năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đồng tình với việc cần có báo cáo đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện Luật Thủ đô trong thời gian qua, cũng như việc triển khai các nghị quyết của HĐND thành phố. Qua đó, kịp thời điều chỉnh để những chính sách của Đảng và Quốc hội dành cho Hà Nội thực sự đi vào cuộc sống, tạo tác động đến đời sống xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Thường trực HĐND thành phố, Trưởng các Ban HĐND thành phố và Giám đốc các sở, ngành là cơ quan tham mưu cho UBND thành phố thống nhất các nội dung trình tại kỳ họp thứ tám. Trên cơ sở đó, báo cáo Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND thành phố để thống nhất danh mục nội dung chính thức của kỳ họp.

Đối với các báo cáo trình kỳ họp, bà Phùng Thị Hồng Hà đề nghị UBND thành phố tuân thủ đầy đủ quy trình, trình tự và thời gian. Hội nghị cũng thống nhất tại kỳ họp thứ tám sẽ ban hành một nghị quyết chung để bãi bỏ các điều khoản, nghị quyết không còn hiệu lực.

Nhấn mạnh Kỳ họp thứ tám có khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan liên quan tập trung chuẩn bị tốt các nội dung. Đối với những nội dung thuộc quy trình, thủ tục và những nội dung không nằm trong quy trình rút gọn, bà Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các cơ quan tham mưu cho UBND thành phố bảo đảm đầy đủ trình tự trình HĐND thành phố tại kỳ họp.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố, đặc biệt là các Trưởng Ban HĐND thành phố, cần thẳng thắn trao đổi những vấn đề cần quan tâm, bổ sung ngay từ khâu chuẩn bị đến khâu thẩm tra, qua đó thống nhất nội dung trình kỳ họp. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo lãnh đạo UBND thành phố và Thường trực HĐND để xem xét, giải quyết.

Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, HĐND thành phố luôn đồng hành cùng UBND thành phố; đồng thời sẽ trao đổi thẳng thắn những vấn đề cần thiết để thống nhất quan điểm, bảo đảm hiệu quả thực hiện vì lợi ích chung của Thủ đô.