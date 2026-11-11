Kỳ họp thứ tám, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng với Thủ đô

Sáng 11-11, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thống nhất thời gian, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 (kỳ họp thứ tám) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gắn với triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026; chương trình xây dựng nghị quyết năm 2027 và định hướng giai đoạn 2028 - 2031.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương.

Cùng dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai; lãnh đạo các Ban HĐND và các sở, ngành thành phố.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Dự kiến tổ chức kỳ họp thứ tám trong tháng 12-2026

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 (kỳ họp thứ tám) của HĐND thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức trong tháng 12-2026; xem xét hàng chục nghị quyết, báo cáo và đề án.

Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND thành phố dự kiến chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường trong 1 ngày làm việc. Nội dung tập trung vào nhóm vấn đề thực thi pháp luật và các vấn đề dân sinh bức xúc, nổi cộm trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo tại hội nghị, đến ngày 31-10-2026, đã thực hiện tổng rà soát 647 văn bản quy phạm pháp luật cấp thành phố, trong đó có 258 nghị quyết của HĐND thành phố, 384 quyết định của UBND thành phố và 5 quyết định của Chủ tịch UBND thành phố.

Đến nay, HĐND thành phố đã ban hành 61 nghị quyết quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026; UBND thành phố ban hành 17 quyết định quy phạm pháp luật và 51 văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố.

Qua rà soát, có 5 nghị quyết cần xem xét theo kiến nghị của cơ quan Quốc hội về tính thống nhất, căn cứ ban hành và kỹ thuật dẫn chiếu; một số nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định pháp luật mới, trong đó có các chính sách về đất đai, thu hút nhà đầu tư chiến lược, vùng phát thải thấp và lĩnh vực giáo dục.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu. Ảnh: Văn Tuyến

Đối với 22 nghị quyết ban hành theo Luật Thủ đô năm 2024 tiếp tục có hiệu lực, các Ban HĐND thành phố đã phối hợp rà soát, bước đầu đề xuất tiếp tục thực hiện, đồng thời cần theo dõi, đánh giá sự phù hợp và hiệu quả áp dụng.

Còn 3 nhóm nội dung theo kế hoạch chưa trình HĐND thành phố, gồm: Quỹ Vùng Thủ đô; Danh mục doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần, vốn góp; Khu kinh tế tự do, khu thương mại tự do và các cơ chế, chính sách liên quan.

Trên cơ sở đề xuất của các Ban HĐND thành phố và các sở, ngành, bước đầu tổng hợp dự kiến 48 nghị quyết xây dựng trong năm 2027 và 51 nghị quyết thuộc danh mục định hướng giai đoạn 2028 - 2031.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai bày tỏ đồng tình với quan điểm cần nhanh chóng hoàn thiện nhưng phải trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng xây dựng thể chế. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, công tác phản biện xã hội cũng được thực hiện song song với công tác xây dựng nghị quyết của các sở, ngành, bảo đảm chỉ sau 3 ngày Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố gửi văn bản trao đổi ý kiến về dự thảo nghị quyết.

Đồng chí Bùi Huyền Mai cũng đề nghị các sở, ngành thành phố cần nâng cao mức độ quan tâm và trả lời giải trình đối với các ý kiến giám sát toàn diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Bảo đảm chuẩn bị tốt các nội dung của kỳ họp

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND thành phố sẽ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội cả năm 2026 và xây dựng kế hoạch năm 2027.

Đồng chí Vũ Đại Thắng cho rằng, đây là nội dung đặc biệt quan trọng, mong muốn HĐND thành phố trong quá trình tổ chức kỳ họp sẽ dành thời gian đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm 2026, nhất là trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

“Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên, chúng ta cần đánh giá tất cả những ưu điểm và xác định được tồn tại, hạn chế để khắc phục trong những năm tiếp theo, đặc biệt đối với yêu cầu phát triển hai con số trong cả nhiệm kỳ”, Chủ tịch UBND thành phố nói.

Về nội dung đánh giá 6 tháng thi hành Luật Thủ đô năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đồng tình với việc cần có báo cáo đánh giá về sơ bộ về thực hiện Luật Thủ đô trong thời gian vừa qua, cũng như thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố. Từ đó có thể điều chỉnh, để những chính sách của Đảng và Quốc hội đã dành cho Hà Nội phải thực sự đi vào cuộc sống, tác động đến đời sống xã hội.

Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà kết luận hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Thường trực HĐND thành phố, Trưởng các Ban HĐND thành phố và Giám đốc các sở, ngành là cơ quan tham mưu cho UBND thành phố thống nhất các nội dung trình tại kỳ họp thứ tám. Trên cơ sở đó, báo cáo Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND thành phố sẽ thống nhất danh sách nội dung chính thức của kỳ họp.

Về các báo cáo trình kỳ họp, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị UBND thành phố tuân thủ đầy đủ về quy trình, trình tự, thời gian. Hội nghị cũng thống nhất ban hành một nghị quyết chung tại kỳ họp thứ tám để bãi bỏ các điều khoản, các nghị quyết không còn hiệu lực.

Nhấn mạnh kỳ họp thứ tám là kỳ họp có khối lượng nội dung công việc rất lớn, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan liên quan tập trung bảo đảm chuẩn bị tốt các nội dung của kỳ họp. Đối với những nội dung trong quy trình thủ tục và những nội dung không nằm trong quy trình rút gọn, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các cơ quan tham mưu cho UBND thành phố cố gắng bảo đảm trình tự trình HĐND thành phố tại kỳ họp.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, đặc biệt là các Trưởng Ban HĐND thành phố từ khâu chuẩn bị cho đến khâu thẩm tra cần thẳng thắn trao đổi những vấn đề cần quan tâm, bổ sung để thống nhất nội dung trình; những vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo lãnh đạo UBND thành phố và Thường trực HĐND để xem xét, giải quyết.

Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, HĐND thành phố luôn đồng hành cùng UBND thành phố, đồng thời sẽ trao đổi thẳng thắn một số vấn đề để thống nhất quan điểm, bảo đảm hiệu quả thực hiện vì lợi ích chung của Thủ đô.