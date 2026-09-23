Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV: Thông qua 19 nghị quyết quan trọng

Quang cảnh Kỳ họp.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, đại biểu thảo luận, xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng; tập trung vào các nhóm vấn đề chính: Nhóm nội dung về hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực giáo dục, y tế, tài chính và bảo đảm điều kiện hoạt động của hệ thống chính trị. Nhóm nội dung về phân bổ, sử dụng các nguồn lực, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện kế hoạch đầu tư công. Nhóm nội dung về quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng, đất đai, lâm nghiệp, tạo cơ sở pháp lý triển khai các dự án và mở rộng không gian phát triển.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh cũng xem xét điều chỉnh biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền cấp tỉnh và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2026; bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thống nhất cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 19 nghị quyết.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương nhấn mạnh: 19 nghị quyết được thông qua với sự đồng thuận, nhất trí cao đều là những nghị quyết quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là phải tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, sớm đưa các quyết sách của HĐND tỉnh vào cuộc sống.

Từ nay đến cuối năm là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng, vì thế, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành tập trung triển khai ngay các nghị quyết vừa được thông qua. Đồng thời rà soát toàn diện tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ; tập trung vào những chỉ tiêu còn đạt thấp, nhiệm vụ còn chậm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

Đồng chí Bùi Văn Lương phát biểu tại Kỳ họp.

Đồng chí Bùi Văn Lương cũng yêu cầu, các đơn vị, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm của tỉnh đạt từ 11% trở lên.

HĐND tỉnh sẽ rà soát, đánh giá tiến độ triển khai các nghị quyết đã ban hành theo tháng; nắm bắt kịp thời quá trình thực hiện để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, hiệu quả.

Danh mục 19 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV: