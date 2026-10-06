Kỳ họp thứ Sáu HĐND TP. Đà Nẵng Thông qua 22 nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn sau hợp nhất

Tập trung xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cho biết, kỳ họp diễn ra khi thành phố bước vào quý IV/2026 với nhiều điểm sáng về kinh tế - xã hội. Qua 9 tháng, tăng trưởng GRDP ước đạt 10,3%, riêng quý III đạt 11,83%; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm địa phương có kết quả khá cao trong cả nước. Trong bối cảnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, các mục tiêu tăng trưởng đặt ra yêu cầu cao đối với việc ban hành cơ chế, chính sách.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại kỳ họp

Vì vậy, kỳ họp tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn. Ở lĩnh vực đô thị, đất đai, tài nguyên và đầu tư công, HĐND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND về giá đất và bảng giá các loại đất; xử lý các vị trí, tuyến đường chưa có giá đất; quy định tỷ lệ tính đơn giá thuê đất, thuê đất công trình ngầm, đất có mặt nước; bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2026 và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

Đáng chú ý, dù Nghị quyết số 28 mới được ban hành, qua rà soát đã có 37/94 xã, phường đề xuất sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. Con số này cho thấy yêu cầu tháo gỡ các vướng mắc từ cơ sở là cấp thiết, đồng thời đặt ra yêu cầu rà soát kỹ lưỡng để hạn chế phát sinh thiếu sót, ách tắc.

Trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách, HĐND thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; chủ trương hỗ trợ ngân sách đầu tư trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố và dự án chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử.

Một nhóm nội dung khác trực tiếp phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở là mức chi hoạt động cho đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức hỗ trợ cho cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; chính sách hỗ trợ thu nhập đối với người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị; sửa đổi Nghị quyết số 53/2026/NQ-HĐND về chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế cơ sở, an sinh và phòng, chống thiên tai, HĐND thành phố xem xét bãi bỏ chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; tiếp tục hỗ trợ hơn 3,2 nghìn cộng tác viên dân số, 118 nhân viên y tế thôn bản; đồng thời xem xét Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai giai đoạn 2026-2030.

Nước rút thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 11%

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận và thông qua 22 nghị quyết; trong đó, có nhiều nội dung được người dân, doanh nghiệp và các địa phương quan tâm, như: giá đất, tiền thuê đất, bố trí nguồn lực cho Quỹ Nhà ở thành phố, các khu tái định cư và chính sách hỗ trợ thu nhập cho người lao động trong hệ thống chính trị...

Kỳ họp thứ Sáu HĐND thành phố Đà Nẵng thông qua thông qua 22 nghị quyết. Ảnh: Tấn Tài

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng đề nghị UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn và phân công trách nhiệm triển khai các nghị quyết ngay sau kỳ họp.

Đối với giá đất tạm tính tại khu vực, vị trí, tuyến đường chưa có trong bảng giá đất, yêu cầu đặt ra là phải công khai, minh bạch, thống nhất, không làm thất thu ngân sách, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật các vị trí phát sinh để hạn chế ách tắc thủ tục và khiếu nại.

Với việc chuyển mục đích sử dụng rừng, phải rà soát chính xác vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, nghĩa vụ trồng rừng thay thế và bảo vệ môi trường.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, chỉ bố trí vốn cho nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện, cấp thiết, có khả năng cân đối và giải ngân; rà soát kỹ hồ sơ, thủ tục, số liệu và nghĩa vụ ngân sách, không để thanh toán trùng hoặc phát sinh nghĩa vụ khi chưa đủ cơ sở.

Riêng Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai, cần sớm phân loại khu dân cư, hộ dân theo mức độ nguy cơ, ưu tiên khu vực nguy cơ rất cao; xây dựng phương án sơ tán, di dời tạm thời đến từng hộ trước và trong mùa mưa bão năm 2026, không để xảy ra thiệt hại về người.

Từ nay đến cuối năm 2026 được xác định là giai đoạn nước rút để toàn hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên. HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp tục cập nhật kịch bản tăng trưởng, giữ vững động lực dịch vụ, du lịch, công nghiệp - xây dựng, thu hút đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu; đồng thời xử lý các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng.

Thành phố phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án động lực, trọng điểm, hạ tầng liên kết vùng, giao thông, thoát nước, chống ngập, nhà ở xã hội, các khu chức năng trong Khu thương mại tự do, Cảng Liên Chiểu, Chu Lai. Các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, mỏ vật liệu, thủ tục đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường phải được phân công xử lý cụ thể, theo dõi đến cùng.

Đồng thời, thành phố cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2026; tiếp tục khai thác hiệu quả các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 và Nghị quyết số 259/2025/QH15; thúc đẩy Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, logistics, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu.

Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố tiếp tục giám sát việc triển khai các nghị quyết, tập trung vào những nội dung dễ phát sinh vướng mắc như bảng giá đất, tiền thuê đất, đầu tư công trung hạn, chuyển mục đích sử dụng rừng, chi trả chính sách và sắp xếp dân cư vùng thiên tai, bảo đảm nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả.