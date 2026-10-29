Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX Khi mỗi quyết sách nghị trường thấm đượm hơi thở cuộc sống

Mệnh lệnh từ thực tiễn và nguyên tắc "5 rõ"

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã mang đến nghị trường một thông điệp mạnh mẽ: kỳ họp diễn ra giữa thời điểm toàn tỉnh đang nỗ lực, quyết liệt thực hiện các mục tiêu của năm 2026 - năm khởi đầu có ý nghĩa bản lề cho cả chặng đường phát triển 5 năm (2026 - 2030) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX. Ảnh: Duy Tuấn

Việc xem xét, thông qua các nghị quyết không chỉ đòi hỏi tuân thủ chặt quy định của pháp luật, quan trọng hơn là phải xuất phát từ hiệu quả sử dụng nguồn lực và tác động tích cực đến công tác điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với các nghị quyết về chế độ, chính sách và định mức chi hoạt động cơ sở, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt nguyên tắc hành động "5 rõ": "Rõ căn cứ pháp lý, rõ đối tượng thụ hưởng, rõ phạm vi áp dụng, rõ nội dung, rõ định mức". Đây chính là thước đo của sự minh bạch, là lời cam kết của chính quyền đối với quyền lợi hợp pháp của người dân và cán bộ cơ sở.

Chủ tọa Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX. Ảnh: Duy Tuấn

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: những nội dung đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn thì quyết định ngay để bảo đảm tính kịp thời; những nội dung còn có ý kiến khác nhau phải tập trung phân tích thấu đáo, làm rõ đến cùng, bảo đảm mỗi nghị quyết khi bấm nút thông qua đều phải chất lượng cao nhất, hợp lòng dân.

Trọn vẹn tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến nghị trường

Không khí tại 3 Tổ thảo luận diễn ra sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm. 18 lượt đại biểu phát biểu với 22 ý kiến huyết mạch không chỉ đi thẳng vào các kẽ hở chính sách mà còn mang trọn vẹn tâm tư, nguyện vọng của cử tri từ các xóm bản, tổ dân phố lên nghị trường.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX. Ảnh: Duy Tuấn

Nổi bật hơn cả được đại biểu quan tâm là chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc. Trăn trở trước những thiệt thòi của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách khi thực hiện sắp xếp bộ máy, đại biểu đề nghị bổ sung đối tượng thụ hưởng đối với người hoạt động không chuyên trách giữ chức danh lâm thời hoặc người nghỉ ngay theo nguyện vọng cá nhân khi sắp xếp; xem xét điều chỉnh tăng mức hỗ trợ; bổ sung quy định về thu hồi, hoàn trả kinh phí nếu chi sai đối tượng; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh trong khâu rà soát, phê duyệt và chi trả.

Dưới sự điều hành khoa học, tuân thủ chặt chẽ nội quy kỳ họp của Chủ tọa, lãnh đạo UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính đã trực tiếp giải trình, làm rõ từng nội dung vấn đề đại biểu quan tâm kiến nghị.

Không để sót việc, chậm việc, không né tránh trách nhiệm

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: các nghị quyết vừa được thông qua không chỉ tháo gỡ những vướng mắc cấp bách trước mắt của năm 2026, mà còn kiến tạo nên hành lang pháp lý vững chắc, lâu dài cho sự phát triển bền vững của quê hương Tuyên Quang.

Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ảnh: Duy Tuấn

Để chính sách sớm được chuyển hóa thành nguồn động lực nội sinh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: việc quy định mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường là để động viên cán bộ, công chức cấp xã nghiên cứu, soạn thảo văn bản, không phải tạo thu nhập tăng thêm; yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương triệt để thực hiện Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư: "Hằng năm thực hiện tinh giản tối thiểu 15% số lượng văn bản hành chính so với năm trước". Tăng chi ngân sách phải đi đôi với tinh gọn thủ tục, không để phát sinh thêm các văn bản gây lãng phí nguồn lực Nhân dân.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu; tập trung giải quyết các điểm nghẽn, đưa nguồn vốn sớm hóa thành những công trình, những con đường, quyết tâm đưa tỉnh nhà đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17%.

Quán triệt Kết luận 96-KL/TW ngày 20/09/2026 của Bộ Chính trị và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 27/10/2026, HĐND các cấp phải ngay lập tức đưa 8 nhóm định hướng giám sát trọng tâm (vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phân cấp phân quyền, tăng trưởng kinh tế hai con số, chuyển đổi số, phát triển văn hóa - con người, an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, chính sách dân tộc) vào chương trình toàn khóa. Giám sát phải trở thành thanh bảo kiếm bảo vệ kỷ cương, thúc đẩy sự phát triển vì Nhân dân.

Khép lại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu từ nay đến hết năm 2026, toàn thể bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải làm việc với phương châm: "Không để sót việc, không để chậm việc, không né tránh trách nhiệm".

Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX đã thành công tốt đẹp. Bằng tinh thần đổi mới, sự thấu cảm sâu sắc và quyết tâm chính trị cao độ, HĐND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khẳng định xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương - nơi gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và là điểm tựa vững chắc cho bước chuyển mình mạnh mẽ của quê hương cách mạng.