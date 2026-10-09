Kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh Quảng Trị: Thông qua nhiều quyết sách, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Hân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy chủ trì điều hành kỳ họp.

Theo đánh giá của HĐND tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2026 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị cơ bản ổn định, nhiều lĩnh vực có chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,42%, xếp thứ 24/34 tỉnh, thành phố cả nước.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Khánh Trinh

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục trong những tháng cuối năm. Trong đó, khu vực công nghiệp - dịch vụ chưa đạt kịch bản đề ra; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; công tác lập quy hoạch chung các xã, phường, đặc khu chưa đạt tiến độ đề ra; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc… Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh thực tiễn trên đặt ra yêu cầu phải tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, chủ động điều chỉnh, bổ sung các giải pháp linh hoạt, hiệu quả trong những tháng còn lại của năm.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang yêu cầu đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận kỹ, nhất là những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn liên quan đến nguồn lực, tính khả thi, hiệu quả tổ chức thực hiện và tác động của các chính sách, từ đó quyết định những nội dung sát thực tiễn, đúng quy định, có tính khả thi cao và có thể triển khai ngay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam trình bày các tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: Khánh Trinh

HĐND tỉnh đã tập trung xem xét các nhóm nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, cơ chế chính sách địa phương, để quyết định các nội dung quan trọng liên quan nhằm cập nhật các mục tiêu, yêu cầu mới; đồng thời bảo đảm các chỉ tiêu phù hợp với quy hoạch, không gian phát triển mới của tỉnh, gắn mục tiêu phát triển với khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giữ vững các cân đối lớn và nâng cao tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Sau khi thảo luận và xem xét kỹ lưỡng, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 24 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao. Trong đó, có 6 nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các nội dung về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026, tập trung cho các Chương trình mục tiêu quốc gia, lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số; 4 nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng, danh mục dự án thu hồi đất, danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và bổ sung vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh; 14 nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách địa phương, góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách của tỉnh, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, chất lượng cung ứng dịch vụ công và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp với thực tiễn phát triển.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thị Mai trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Khánh Trinh

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang cho biết các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh và các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Khánh Trinh

Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết; chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các nghị quyết được triển khai kịp thời, hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống.