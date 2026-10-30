Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Phú Thọ Khóa XX: Thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư

Thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực phát triển

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh: Kỳ họp được tổ chức vào thời điểm cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Anh

Các cấp uỷ, chính quyền địa phương quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư; tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đã đề ra.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh nghe UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình, nghe các Ban của HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết và tiến hành thảo luận những nội dung quan trọng liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng giao thông và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Đồng thời, kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế vướng mắc trong quá trình triển khai, bảo đảm các nghị quyết sau khi ban hành sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Đoàn Chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh: Đức Anh

Đại biểu Nguyễn Việt Quỳnh, Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu ý kiến: Dự án Xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) là một bước quan trọng góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị Việt Trì trong tương lai. Với tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng là hướng phát triển đột phá, tạo thời cơ thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, cảnh quan, không gian đô thị, hướng tới xây dựng khu vực Việt Trì ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại, xứng tầm là trung tâm chính trị hành chính, kinh tế của tỉnh trong thời kỳ phát triển mới.

Tuy nhiên, xuất phát từ mong đợi của cử tri và Nhân dân, đại biểu đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sớm thi tuyển phương án kiến trúc để cầu Hai Bà Trưng không chỉ là công trình giao thông mà còn là một điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan, mang tính biểu tượng của đô thị Việt Trì. Đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, quyết liệt giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2030.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Đức Anh

Đối với các công trình giao thông trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030 chưa triển khai như: Cao tốc Việt Trì - Hòa Bình, Hòa Bình - Mộc Châu, đường Hòa Lạc - Hòa Bình, Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình và đường Vành đai 5 vùng Thủ đô, đại biểu đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, phấn đấu hoàn thành thủ tục chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư vào cuối năm 2026 và nửa đầu năm 2027; kịp thời trình HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch năm 2027, tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Nguyễn Hương Giang, Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng: Việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển, hoàn thiện cấu trúc phía Tây Thủ đô. Đồng thời, tạo sự thống nhất trong quản lý, bảo tồn Vườn quốc gia Ba Vì, phát huy tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng và các chuỗi giá trị nông, lâm nghiệp; tăng cường liên kết vùng, bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Trung Kiên điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Đức Anh

Đối với dự thảo nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, đại biểu mong muốn các cơ quan chuyên môn của tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp tích cực với UBND thành phố Hà Nội, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, thống kê đầy đủ các công việc liên quan, hoàn thiện Đề án trình các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Sau khi được Quốc hội quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính, cần tập trung tổ chức thực hiện việc bàn giao, sớm ổn định đời sống Nhân dân. Đồng thời, rà soát lại diện tích, quy mô dân số và các nhiệm vụ liên quan tại 3 xã, phường chịu tác động của việc điều chỉnh để xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển phù hợp với điều kiện thực tế.

Xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện của từng cơ quan, đơn vị

Dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 4 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết kỳ họp, tập trung vào 2 nhóm nội dung chính về đầu tư, phát triển hạ tầng và tổ chức đơn vị hành chính.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh: các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý để triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền, nhằm tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư và bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Đức Anh

Để các nghị quyết sớm được triển khai và phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tiến độ thực hiện và cơ chế phối hợp, bảo đảm đúng quy định, đồng bộ, hiệu quả.

Đối với các nghị quyết liên quan đến đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông, UBND tỉnh chủ động phối hợp với thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện theo thẩm quyền. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm sự thống nhất trong quá trình triển khai các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư và phát huy vai trò kết nối, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Đức Anh

Đối với nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp với phương án được cấp có thẩm quyền quyết định và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm các nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong Nhân dân.

Cùng với đó, đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động phối hợp trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.