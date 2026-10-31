Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Phú Thọ Khóa XX: Điều chỉnh địa giới hành chính gắn với mở rộng không gian phát triển

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, phân tích những vấn đề trọng tâm, đánh giá tính phù hợp, khả thi của các cơ chế, chính sách được đề xuất. Đồng thời, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hạn chế vướng mắc trong quá trình triển khai.

Góp ý vào chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai), đại biểu Nguyễn Việt Quỳnh cho biết, đây là dự án có quy mô lớn với tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2031.

Xuất phát từ mong đợi của cử tri và người dân, đại biểu đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sớm thi tuyển phương án kiến trúc để cầu Hai Bà Trưng không chỉ là công trình giao thông mà còn là một điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan, mang tính biểu tượng của đô thị Việt Trì. Đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, quyết liệt giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2030.

Đối với các công trình giao thông trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030 chưa triển khai như: Cao tốc Việt Trì - Hòa Bình, Hòa Bình - Mộc Châu, đường Hòa Lạc - Hòa Bình, Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình và đường Vành đai 5 vùng Thủ đô, UBND tỉnh cần đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, phấn đấu hoàn thành thủ tục chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư vào cuối năm 2026 và nửa đầu năm 2027; kịp thời trình HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch năm 2027, tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Đức Anh

Liên quan đến nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, đại biểu Nguyễn Hương Giang cho rằng, việc điều chỉnh địa giới hành chính có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển, hoàn thiện cấu trúc phía Tây Thủ đô. Đồng thời, tăng cường liên kết vùng, bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn của tỉnh cần tiếp tục chủ động phối hợp tích cực với UBND thành phố Hà Nội, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, thống kê đầy đủ các công việc liên quan, hoàn thiện Đề án trình các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Sau khi được Quốc hội quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính, cần tập trung tổ chức thực hiện việc bàn giao, sớm ổn định đời sống nhân dân. Đồng thời, rà soát lại diện tích, quy mô dân số và các nhiệm vụ liên quan tại 3 xã, phường chịu tác động của việc điều chỉnh để xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển phù hợp với điều kiện thực tế.

Tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy liên kết vùng

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền, nhằm tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư và bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Qua đó, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Để các nghị quyết sớm được triển khai và phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tiến độ thực hiện và cơ chế phối hợp, bảo đảm đúng quy định, đồng bộ, hiệu quả.

Đối với các nghị quyết liên quan đến đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông, UBND tỉnh chủ động phối hợp với thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện theo thẩm quyền. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm sự thống nhất trong quá trình triển khai các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư và phát huy vai trò kết nối, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp với phương án được cấp có thẩm quyền quyết định và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm các nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.