Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Dự Kỳ họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành và các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, lãnh đạo UBND tỉnh đã trình bày 6 Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết, gồm: Quyết định loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân tại các xã trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 149/NQ-HĐND, ngày 14 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 tại Nghị quyết số 270/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 và Nghị quyết số 287/NQ-HĐND ngày 27/02/2026 của HĐND tỉnh; Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh; Thông qua bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự Kỳ họp.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh trình, với sự thống nhất cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp.

Đại biểu dự Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu; đồng thời nhấn mạnh 6 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện.

Đại biểu dự Kỳ họp.

Đồng chí Lê Thành Đô đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết; tập trung phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng rừng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Triển khai chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết bằng phần mềm thông qua nghị quyết trình tại kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đảm bảo các nghị quyết của HĐND tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.