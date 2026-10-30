Kỳ họp thứ Sáu, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI Quy hoạch mở tầm nhìn, thể chế mở đường cho đổi mới

Sáng 29/10, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI đã khai mạc Kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp chuyên đề), xem xét nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết phục vụ yêu cầu phát triển thành phố.

Quy hoạch phải giải quyết những "điểm nghẽn" đô thị

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh, sau sắp xếp địa giới hành chính, thành phố có không gian phát triển rộng lớn, nhiều tiềm năng, nguồn lực và dư địa phát triển. Đồng thời, thành phố cũng đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, hạ tầng kết nối, quản trị đô thị, bảo vệ môi trường và đời sống Nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Trong quá trình triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị, trách nhiệm của thành phố là nhanh chóng chuyển tiềm năng thành động lực, cơ chế thành hành động, nguồn lực thành kết quả; phấn đấu tăng trưởng hai con số đi đôi với phát triển bền vững, bao trùm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Đối với Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đại biểu đánh giá kỹ cơ sở khoa học, tính dự báo và những lựa chọn chiến lược. Đây là khung chiến lược định hình cấu trúc và năng lực cạnh tranh của thành phố trong dài hạn, trên cơ sở cụ thể hóa các định hướng lớn của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Tư tưởng xuyên suốt của quy hoạch là vượt qua tư duy chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực và dự án, tổ chức thành phố thành một chỉnh thể thống nhất, đa cực, đa trung tâm, gắn kết đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics, kinh tế biển và không gian sinh thái. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là những động lực phát triển mới; con người và chất lượng sống giữ vị trí trung tâm.

Chủ tọa Kỳ họp thứ Sáu, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Chủ tịch HĐND thành phố cũng lưu ý, quy hoạch phải bảo đảm sự đồng bộ giữa sử dụng đất, giao thông, hạ tầng xã hội và phân bố dân cư; xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang kết nối, dự án ưu tiên và lộ trình thực hiện. Cùng với mở rộng không gian đầu tư, quy hoạch cần giải quyết căn cơ các "điểm nghẽn" ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo đảm an sinh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Mở rộng dư địa phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ

Cùng với quy hoạch tổng thể, một nội dung quan trọng nữa tại Kỳ họp là HĐND Thành phố xem xét 17 dự thảo nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, liên quan đến huy động nguồn lực tài chính, phát hành trái phiếu đầu tư phát triển, khu thương mại tự do, logistics, kinh tế biển, khu công nghệ cao và các chính sách về văn hóa, thể thao, di sản, nhân lực chất lượng cao, y tế, quản trị đô thị.

Các đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Nhấn mạnh đây là cơ hội để thành phố phát huy tính chủ động, mở rộng dư địa phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh đề nghị các đại biểu làm rõ đối tượng, phạm vi, điều kiện áp dụng, tác động và tính khả thi của từng chính sách; chú trọng cơ chế huy động, phân bổ, khai thác nguồn lực, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

“Tinh thần là khẩn trương nhưng không nóng vội; đổi mới, đột phá nhưng đúng thẩm quyền, minh bạch và chặt chẽ. Nghị quyết ban hành phải sớm đi vào cuộc sống, không để độ trễ thể chế làm lỡ cơ hội phát triển”, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Sáu, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Kỳ họp cũng xem xét các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2027 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Theo Chủ tịch HĐND thành phố, đây là những quyết định liên quan trực tiếp đến năng lực thực thi của chính quyền các cấp, chất lượng dịch vụ công, an sinh xã hội và đầu tư phát triển. Việc phân bổ nguồn lực phải có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên công trình cấp thiết, khả thi, có sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tháo gỡ điểm nghẽn.

Với khối lượng công việc lớn và tính chất quan trọng của các quyết sách, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, khách quan; trao đổi, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, kiến nghị hoàn thiện trước khi quyết định, trên cơ sở nghiên cứu kỹ hồ sơ và cân nhắc đầy đủ căn cứ pháp lý, thực tiễn.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh, điểm cốt lõi của kỳ họp là kết nối ba yếu tố không thể tách rời: quy hoạch mở ra tầm nhìn, thể chế mở đường cho đổi mới, nguồn lực đưa chủ trương vào thực tiễn. Hiệu quả của kỳ họp không chỉ nằm ở số lượng nghị quyết được thông qua mà còn ở kết quả thực hiện sau ban hành, tạo nền tảng để thành phố phát huy tiềm năng, vượt qua điểm nghẽn, phát triển nhanh và bền vững.