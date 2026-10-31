Kỳ họp thứ Sáu, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh: Cơ chế mới bảo đảm minh bạch, trách nhiệm giải trình

Cơ sở đặc biệt quan trọng định hình không gian phát triển

Tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND thành phố Hồ Chí Minh đã biểu quyết thông qua Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, tạo cơ sở định hướng tổ chức không gian và khai thác các động lực phát triển mới.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ. Ảnh: Hoa Lê

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được cho biết, quy hoạch xác định định hướng xây dựng thành phố theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, với 5 cực tăng trưởng, 5 hệ thống liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản lý phát triển; đồng thời, bảo vệ hệ thống hạ tầng sinh thái và các không gian có giá trị lâu dài.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: quy hoạch phải trở thành công cụ định hướng phát triển, phân bổ nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng. Cùng với hình thành các không gian phát triển mới, thành phố phải bảo vệ hạ tầng sinh thái, giá trị văn hóa đô thị và cảnh quan sông nước, lấy thiên nhiên và văn hóa làm nền tảng tạo bản sắc riêng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Ngay sau khi quy hoạch được thông qua, UBND thành phố sẽ cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, danh mục dự án và nguồn lực thực hiện, gắn với đầu tư công, huy động vốn tư nhân và các cơ chế hợp tác; thành phố ưu tiên những công trình hạ tầng có khả năng tạo sức lan tỏa lớn như giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, TOD, logistics, hạ tầng số, năng lượng và hạ tầng sinh thái; tăng cường kết nối các trung tâm phát triển với khu sản xuất, dịch vụ, cảng biển và các đầu mối logistics.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Sáu, HĐND thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Nhấn mạnh ý nghĩa của quy hoạch, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh cho rằng, đây là cơ sở đặc biệt quan trọng để định hình không gian phát triển, tổ chức các khu vực động lực, kết nối hạ tầng và định hướng phân bổ nguồn lực. Do đó, UBND thành phố cần kịp thời cụ thể hóa quy hoạch thành chương trình, kế hoạch và lộ trình thực hiện phù hợp với từng giai đoạn; xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, công trình hạ tầng then chốt, nguồn lực và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Các sở, ban, ngành và chính quyền 168 xã, phường, đặc khu chủ động rà soát nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm các quyết định về đất đai, đầu tư, hạ tầng và phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch tổng thể.

Nhanh chóng đưa nghị quyết vào thực tiễn

Một nội dung quan trọng nữa tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 17 nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách được giao tại Luật Phát triển đô thị, tập trung vào một số nhóm cơ chế, chính sách trọng tâm như: huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, hình thành khu thương mại tự do gắn với hệ thống logistics tích hợp và phát triển các khu công nghệ cao. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trong khai thác lợi thế, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: Hoa Lê

Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh đề nghị, UBND thành phố khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị thành chương trình, kế hoạch thực hiện; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành. Đặc biệt, quá trình vận dụng các cơ chế mới phải bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Nhấn mạnh yêu cầu không để tình trạng chậm hồ sơ, chậm phối hợp, chậm xin ý kiến ảnh hưởng đến tiến độ phát triển chung, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được yêu cầu các cơ quan chủ trì làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với những dự thảo nghị quyết còn chậm. Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố ngày 28/10, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực thực thi, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng phải được cụ thể hóa ngay bằng những công việc rõ ràng, có người chịu trách nhiệm, thời hạn và kết quả cụ thể.

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: Hoa Lê

“Phải chuyển từ tư duy ban hành chính sách sang quản trị kết quả; từ việc kiểm đếm bao nhiêu nghị quyết được thông qua sang đánh giá chính sách đó đã tháo gỡ được bao nhiêu điểm nghẽn, huy động thêm bao nhiêu nguồn lực, tạo thuận lợi như thế nào cho người dân và doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được nêu rõ.

Đây cũng là yêu cầu được Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh nhấn mạnh; theo đó, thành phố không chỉ cần có cơ chế, chính sách tốt mà phải có năng lực tổ chức thực hiện tốt; không thể xem việc ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn là kết quả cuối để đánh giá mức độ hoàn thành KPI mà phải lấy hiệu quả thực tế làm căn cứ. Thường trực HĐND thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết; kịp thời xem xét, kiến nghị xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, nhất là các nội dung chậm tiến độ, có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực và quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Sáu HĐND thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh. Hoa Lê

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2026, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh cho biết, bên cạnh yêu cầu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng hai con số, thành phố phải triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách mới, chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Chủ tịch HĐND thành phố tin tưởng, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo thêm động lực phát triển cho thành phố.