Kỳ họp thứ Sáu, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII: Khẩn trương triển khai Dự án Cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt trong hệ thống Bắc Hưng Hải

Thể hiện rõ sự đồng thuận, đồng hành

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, HĐND đã thống nhất và biểu quyết thông qua 8 nghị quyết: Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2027; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026; Thông qua Danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất trên địa bàn thành phố; Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt đoạn từ cầu Cậy đến cầu Cất; Quy định nội dung, nhiệm vụ chi thường xuyên duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn thành phố Hải Phòng...

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Đàm Thanh

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hiệu nhấn mạnh: 8 nghị quyết được thống nhất thông qua tại kỳ họp thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận, phối hợp, đồng hành giữa HĐND và UBND thành phố trong việc quyết định các nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung triển khai.

Lưu ý việc triển khai thực hiện nghị quyết sau kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hiệu đề nghị trên cơ sở việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027 đã được thông qua, UBND thành phố tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời, chủ động hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với những dự án mới, bảo đảm điều kiện triển khai thực hiện. Đặc biệt, khẩn trương triển khai Dự án Cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt trong hệ thống Bắc Hưng Hải.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết Ảnh: Đàm Thanh

Cùng với đó, cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Trong đó, lưu ý trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp đã được HĐND thành phố xác định tại Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đó, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Về nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hiệu nhấn mạnh: thời gian còn lại không nhiều trong khi kỳ họp này sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, có tác động trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công và các cơ chế, chính sách của thành phố trong năm 2027.

Do đó, Chủ tịch HĐND đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị. Chủ động rà soát tiến độ, khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và hồ sơ có liên quan, bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định.

Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng đánh giá tác động chính sách, làm rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn và việc tổ chức triển khai. Hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ gửi chậm, phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần, ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra và công tác tổ chức kỳ họp.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hiệu phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Đàm Thanh

Thường trực HĐND, các ban HĐND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố và các cơ quan liên quan ngay từ giai đoạn xây dựng các hồ sơ dự thảo nghị quyết; kịp thời trao đổi, thống nhất, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, bảo đảm các nội dung trình kỳ họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng thẩm quyền, có chất lượng và tính khả thi cao.

Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Đối với nghị quyết này, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu cơ quan soạn thảo báo cáo, hồ sơ dự thảo nghị quyết thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nhất là những việc chưa làm được.

Việc chỉ ra những hạn chế trong báo cáo, nghị quyết không phải để kiểm điểm hay quy trách nhiệm, quan trọng hơn là để nhìn nhận đúng thực tế, thấy rõ những vấn đề cần khắc phục, từ đó đề ra giải pháp sát thực tiễn và tổ chức thực hiện tốt hơn. Quan điểm của HĐND thành phố là phải nhìn thẳng vào những gì chưa làm được thì mới có giải pháp đúng từ đó làm tốt hơn - Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định.