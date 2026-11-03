Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Quảng Ninh thông qua 9 nghị quyết quan trọng

Quảng Ninh

Tại Kỳ họp, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và biểu quyết thông qua 9 nghị quyết quan trọng, tạo khung pháp lý vững chắc cho công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền thành phố.

Việc phân bổ vốn đầu tư công tại Kỳ họp là nguồn lực thiết thực để triển khai các dự án, công trình động lực trên địa bàn thành phố.

Nổi bật trong các quyết sách là việc phân bổ 133.329 triệu đồng vốn đầu tư công năm 2026 cho 75 dự án, thông qua danh mục thu hồi đất đợt 4 với diện tích 454,08 ha và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đợt 5 với 86,98 ha nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng quyết định nhiều nội dung thiết thực như ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên đến năm 2030, quy định các khoản phí và lệ phí lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, điều chỉnh biên chế công chức cùng quy chế làm việc của HĐND.

Công tác nhân sự cũng được kiện toàn nghiêm túc khi HĐND thành phố thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố đối với ông Phạm Hồng Biên và bầu bổ sung bà Đỗ Thị Ninh Hường giữ chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ phiếu bầu đạt mức cao.

Thành công của kỳ họp khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao của hệ thống chính trị thành phố, tạo tiền đề và khí thế mới để Quảng Ninh vững bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong chặng đường mới.