Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thành phố Quảng Ninh khóa I: Tạo đà bứt phá những tháng cuối năm

Chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Kỳ họp thứ Nhất (chuyên đề), HĐND thành phố Quảng Ninh khóa I diễn ra trong thời điểm toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, người dân thành phố đang tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026". Đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi thành phố vừa tập trung hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, vừa chủ động chuẩn bị các điều kiện, tạo nền tảng, động lực phát triển cho năm 2027 và cả nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Đỗ Phương

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh, các nội dung HĐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Đồng thời, tạo điều kiện triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tạo thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trên cơ sở bàn thảo kỹ lưỡng, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết với 100% đại biểu có mặt tán thành. Trong đó, có Nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách thành phố năm 2026; quy định các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, môi trường; thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất đợt 4, điều chỉnh diện tích thu hồi đất của một số dự án và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đợt 5 năm 2026; hủy bỏ danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất.

Đại biểu HĐND thành phố Quảng Ninh phát biểu thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: Đỗ Phương

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố Quảng Ninh đến năm 2030 nhằm phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; Nghị quyết về điều chỉnh biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Lấy hiệu quả thực thi làm thước đo trách nhiệm

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh nhấn mạnh, Quảng Ninh đang tập trung triển khai đợt thi đua cao điểm, phấn đấu tăng trưởng GRDP quý IV đạt 14,96%, bảo đảm tăng trưởng kinh tế cả năm vượt 13%; hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời, phấn đấu giải ngân cao nhất kế hoạch vốn sau điều chỉnh.

Đây là những mục tiêu có nhiều thách thức, đòi hỏi thành phố phải tập trung huy động các nguồn lực, tháo gỡ thực chất những khó khăn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đưa nguồn vốn đầu tư vào thực hiện, tạo thêm năng lực sản xuất và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Quảng Ninh Đỗ Thị Ninh Hường phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Đỗ Phương

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh đề nghị, UBND thành phố khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Trọng tâm là triển khai ngay các nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư công; rà soát từng dự án, từng nguồn vốn để tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, vật liệu san lấp, nhất là đối với các dự án chuyển tiếp; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số...

Quang cảnh Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thành phố Quảng Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Đỗ Phương

Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh yêu cầu lấy tiến độ thực hiện, tỷ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn làm thước đo trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; không để vốn đã phân bổ chậm được đưa vào thực hiện, gây lãng phí nguồn lực. Cùng với nhiệm vụ giải ngân năm 2026, các sở, ngành, địa phương phải chủ động chuẩn bị điều kiện triển khai các dự án khởi công mới trong năm 2027; đẩy nhanh thanh toán, quyết toán các dự án hoàn thành; hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai; chuẩn bị đủ quỹ đất tái định cư, nguồn vật liệu san lấp và nhân lực phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Những khó khăn, vướng mắc phải được phân công rõ trách nhiệm, xác định thời hạn xử lý cụ thể, không để kéo dài sang năm sau.

Đối với công tác tổ chức bộ máy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu rà soát chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và đặc thù từng địa bàn, đơn vị để xác định vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực; cơ cấu lại, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ hiện có, khắc phục tình trạng thừa, thiếu nhân lực cục bộ. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số và trách nhiệm người đứng đầu...

Đối với nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, UBND thành phố chủ động tập trung đánh giá thực chất kết quả phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công; làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm, nhất là các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trên cơ sở đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển năm 2027; nâng cao chất lượng xây dựng dự toán, phương án phân bổ ngân sách và kế hoạch đầu tư công, bảo đảm phù hợp khả năng cân đối nguồn lực, có trọng tâm, trọng điểm. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng thuận lợi bước vào năm 2027.