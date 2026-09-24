Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố Bắc Ninh: Thông qua 5 nghị quyết quan trọng.

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp.

Các đồng chí: Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nghiêm Xuân Hưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo UBND, một số ban, sở, ngành thành phố.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Cùng dự có các đồng chí cán bộ Trung ương theo dõi thành phố thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh khóa XVI.

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND thành phố trình bày các tờ trình; lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra đối với các nội dung trình kỳ họp.

Qua thẩm tra, các Ban của HĐND thành phố thống nhất đánh giá hồ sơ, dự thảo nghị quyết được chuẩn bị công phu, đúng thẩm quyền, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định; đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung nhằm nâng cao tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình, báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết, các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua 5 nghị quyết. Cụ thể:

Nghị quyết hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã thực hiện các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng cho sân bay Gia Bình do cấp xã quản lý từ nguồn ngân sách thành phố ngoài cân đối (Đợt 2, lần 2).

Nghị quyết về việc đề nghị gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án; bổ sung danh mục, mức vốn và phân bổ chi tiết các dự án do cấp thành phố quản lý; Hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã thực hiện các dự án khẩn cấp do cấp xã quản lý từ nguồn ngân sách thành phố ngoài cân đối (Đợt 2, lần 3).

Nghị quyết về việc bổ sung danh mục, mức vốn và phân bổ chi tiết dự án do cấp thành phố quản lý từ nguồn ngân sách thành phố ngoài cân đối (Đợt 2, lần 4).

Nghị quyết thống nhất hỗ trợ vốn để thực hiện dự án Mở rộng, cải tạo, xây mới doanh trại, trường bắn, thao trường huấn luyện tổng hợp Trung đoàn 833/Bộ CHQS thành phố Bắc Ninh.

Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là cơ sở để thành phố Bắc Ninh tiếp tục chủ động bố trí, sử dụng nguồn lực ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình và các dự án cấp thiết; đồng thời triển khai các nhiệm vụ về quốc phòng, quản lý, sử dụng đất và tài nguyên rừng theo đúng quy định.

*Trước đó, HĐND thành phố Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiến hành bầu đồng chí Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.