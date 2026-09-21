Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Hiện thực hóa khát vọng bứt phá của đô thị nghĩa tình Hiện thực hóa khát vọng bứt phá của Thành phố mang tên Bác

Chủ động, khẩn trương kiến tạo "bệ phóng thể chế"

Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026, đánh dấu một bước ngoặt lớn, trao cho các đô thị, đặc biệt là đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh một không gian phát triển rộng mở và cơ sở pháp lý để đổi mới toàn diện tư duy, phương thức quản lý. Nhận thức rõ cơ hội vàng này, với tinh thần khẩn trương, ngay sau khi Luật được thông qua (ngày 27/8/2026), Thường trực HĐND thành phố đã nhanh chóng tổ chức Kỳ họp thứ Tư nhằm đặt những viên gạch nền tảng pháp lý đầu tiên.

Các đại biểu trao đổi tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh - kỳ họp đặt những viên gạch nền tảng pháp lý đầu tiên cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị. Ảnh: Cổng TTĐT HĐND thành phố

Tiếp nối đà bứt tốc đó, tại Kỳ họp thứ Năm diễn ra trong 1,5 ngày (21 và sáng 22/9), HĐND Thành phố Hồ Chí Minh gánh vác sứ mệnh lịch sử: cụ thể hóa toàn diện Luật Phát triển đô thị thành các cơ chế, chính sách sát với thực tiễn. Đây là minh chứng sắc nét nhất cho sự chủ động từ sớm, từ xa, thể hiện quyết tâm chính trị cao độ của Đảng bộ và chính quyền thành phố nhằm loại bỏ hoàn toàn "độ trễ thể chế" - rào cản vốn thường làm chậm nhịp thực thi của các đạo luật lớn.

Việc ban hành các quyết sách tại kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này không chỉ bảo đảm tính đồng bộ với các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, mà còn trực tiếp tháo gỡ những điểm nghẽn tồn đọng. Qua đó, thành phố mang tên Bác kỳ vọng sẽ từng bước chuyển hóa các quy định của Luật thành cỗ máy vận hành hiệu quả, khai thông triệt để mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Kiến tạo những cực tăng trưởng mới

Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, HĐND thành phố sẽ xem xét, biểu quyết thông qua 38 nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý, phần lớn trong số đó nhằm trực tiếp triển khai Luật Phát triển đô thị. Những quyết sách này được thiết kế trực diện vào các điểm nghẽn, đồng thời kiến tạo những cực tăng trưởng mới.

Trước hết là đột phá về không gian và hạ tầng đô thị: kỳ họp sẽ xem xét thông qua các nghị quyết thuộc lĩnh vực đô thị. Đột phá lớn nhất nằm ở các quy định về việc lập, thẩm định quy hoạch khu vực TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) đối với đường sắt quốc gia và đường sắt địa phương. Hơn thế nữa, một dư địa khổng lồ sẽ được đánh thức thông qua quy định chính sách quản lý, khai thác và thu ngân sách từ việc sử dụng không gian ngầm.

Cùng với đó là gỡ vướng nguồn vốn, thúc đẩy hạ tầng lõi: thông qua nhiều nghị quyết lĩnh vực kinh tế - ngân sách, dòng vốn đầu tư kỳ vọng sẽ được khơi thông mạnh mẽ nhờ quy định hỗ trợ lãi suất đối với các dự án ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội. Kỳ họp cũng sẽ xem xét quyết định chủ trương đầu tư cho hàng loạt dự án hạ tầng mang tính lịch sử, như: chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi tại phường Chánh Hưng và phường Bình Đông; dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc.

Để củng cố vị thế trung tâm công nghệ, HĐND thành phố sẽ thảo luận các chính sách ưu đãi bứt phá như hỗ trợ chi phí ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo và cơ chế thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học của các tổ chức, viên chức công lập. Song song đó, các nghị quyết về lĩnh vực văn hóa - xã hội sẽ thắp sáng triết lý phát triển bao trùm và nhân văn của thành phố. Nổi bật là chính sách hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người yếu thế mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn 5; quy định mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người hiến máu và hỗ trợ tiền ăn cho học sinh nội trú tại các trường giáo dục chuyên biệt.

Mệnh lệnh hành động từ thực tiễn

Tại phiên khai mạc sáng nay, 21/9, cùng với sự hiện diện của 125 đại biểu, kỳ họp vinh dự lắng nghe ý kiến chỉ đạo chiến lược từ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Trần Lưu Quang. Sự đồng hành sâu sát của lãnh đạo Thành ủy đặt ra yêu cầu các đại biểu HĐND thành phố phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đi thẳng vào trọng tâm tính khả thi và nguồn lực tác động của từng chính sách.

Hơn lúc nào hết, Kỳ họp thứ Năm, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở việc biểu quyết thông qua các quyết sách trên nghị trường. Từng nút bấm tại Hội trường số 111 Bà Huyện Thanh Quan mang theo niềm tin của hàng triệu cử tri, là sự kích hoạt một hệ sinh thái thể chế hoàn toàn mới. Những quyết sách đột phá khi đi vào cuộc sống được kỳ vọng sẽ lập tức khơi thông nguồn lực, kiến tạo một chu kỳ phát triển bứt phá, vững chắc cho Thành phố mang tên Bác trong kỷ nguyên mới.