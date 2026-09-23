Kỳ họp thứ Năm HĐND TP.HCM thông qua 38 nghị quyết

Sau gần 2 ngày làm việc, ngày 22-9, Kỳ họp thứ Năm HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua 38 nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó, 24 nghị quyết nhằm cụ thể hóa, triển khai Luật Phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, tập trung vào những vấn đề như quy hoạch, không gian ngầm, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), đất đai, môi trường, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục và huy động nguồn lực đầu tư.

HĐND TPHCM đã thông qua 38 nghị quyết, trong đó có 24 nghị quyết cụ thể hóa, triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị trên địa bàn TP. Ảnh: Chu Tuấn

Việc thông qua 24 nghị quyết được thực hiện trước thời điểm Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1-10-2026, qua đó tạo cơ sở pháp lý để TP.HCM triển khai các cơ chế mới, tháo gỡ điểm nghẽn và mở thêm không gian phát triển.

Không gian ngầm, TOD được đại biểu quan tâm

Một điểm đáng chú ý tại Kỳ họp thứ Năm HĐND TP.HCM là các dự thảo liên quan trực tiếp đến tổ chức không gian đô thị nhận được nhiều ý kiến thảo luận.

Theo báo cáo tổng hợp, có 105/125 đại biểu tham gia thảo luận tại 4 tổ, trong đó 40 đại biểu phát biểu trực tiếp với 79 lượt ý kiến. Các vấn đề được đặt ra khá cụ thể, từ quy hoạch không gian ngầm, TOD, xử lý vi phạm xây dựng đến cơ chế trong lĩnh vực y tế, giáo dục và năng lượng.

Đối với phát triển không gian ngầm, các đại biểu cho rằng TP.HCM cần đánh giá kỹ điều kiện địa chất, thủy văn, hiện trạng công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đây là yếu tố quan trọng khi thành phố hướng đến khai thác không gian dưới mặt đất cho giao thông, thương mại, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng khác.

Các đại biểu cũng đề nghị hoàn thiện phương pháp tính tiền sử dụng không gian ngầm, trong đó nghiên cứu phương án thực hiện nghĩa vụ tài chính theo từng năm hoặc một lần cho toàn bộ thời gian thuê, giao đất, tạo điều kiện để nhà đầu tư lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính và thời gian khai thác dự án.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ năm

TOD cũng là nội dung được thảo luận sâu. Việc xác định phạm vi, ranh giới và chỉ tiêu phát triển quanh các nhà ga cần tính đến đặc điểm từng khu vực thay vì áp dụng máy móc một bán kính giống nhau.

Theo ý kiến tại các tổ thảo luận, với bán kính TOD có thể lên đến 1.000 m tính từ tâm nhà ga, trong điều kiện khoảng cách giữa một số ga tại khu vực nội đô tương đối gần, các vùng TOD có khả năng chồng lấp.

Vì vậy, có ý kiến đề xuất nghiên cứu chia thành các lớp không gian, với vùng lõi quanh nhà ga được áp dụng chỉ tiêu phát triển phù hợp, còn vùng tiếp cận bên ngoài gắn với khả năng đáp ứng của hạ tầng và dân số.

Đưa 38 nghị quyết vào thực tế

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh việc nghị quyết được thông qua mới chỉ là bước khởi đầu. Vấn đề quan trọng là tổ chức triển khai để cơ chế, chính sách sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

UBND TP.HCM được đề nghị nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch và triển khai ngay sau kỳ họp. Quá trình thực hiện phải xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và gắn kết quả với đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại Kỳ họp

Thành phố cũng đặt yêu cầu thường xuyên theo dõi, đánh giá những khó khăn phát sinh; tăng cường kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình. Những vấn đề chưa được dự báo đầy đủ trong quá trình xây dựng chính sách cần tiếp tục được nhận diện khi triển khai để kịp thời điều chỉnh.

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM, việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị là một quá trình, không thể hoàn thành trong một hoặc hai kỳ họp. Trong thời gian còn lại của năm 2026, HĐND TP.HCM dự kiến tiếp tục tổ chức 2 kỳ họp để xem xét các nghị quyết cần thiết triển khai luật và những nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Tinh thần được đặt ra là không để phát sinh khoảng trống pháp lý, không tạo khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn nhưng cũng không quá cầu toàn, kéo dài thời gian làm mất cơ hội phát triển của thành phố.

Ba tháng cuối năm bước vào giai đoạn nước rút

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế, TP.HCM đang đứng trước áp lực hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, thành phố đã phân bổ 147.599 tỉ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng giao. Dự kiến đến hết tháng 9, số vốn giải ngân khoảng 103.319 tỉ đồng, tương đương 70% kế hoạch.

Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 670.599 tỉ đồng, bằng 83,5% dự toán HĐND TP.HCM giao và tương đương 66,4% mục tiêu trên 1 triệu tỉ đồng của cả năm. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, thu ngân sách trên 1 triệu tỉ đồng và giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công.

Toàn cảnh ngày họp thứ hai, Kỳ họp thứ Năm, HĐND TPHCM khóa XI. Ảnh: Chu Tuấn

Ba tháng cuối năm vì vậy được xác định là giai đoạn nước rút. Thành phố sẽ tập trung xử lý các điểm nghẽn về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư; đồng thời tháo gỡ những dự án tồn đọng có khả năng tạo tăng trưởng, giải ngân và nguồn thu.

Thông điệp được lãnh đạo UBND TP.HCM đặt ra là chuyển từ có cơ chế sang tạo ra kết quả cụ thể, để các quyết sách được thể hiện bằng công trình, dự án, nguồn lực được khơi thông và lợi ích mà người dân, doanh nghiệp có thể thụ hưởng.

Kỳ họp thứ Năm HĐND TP.HCM kiện toàn nhân sự UBND TP.HCM

Bên cạnh các quyết sách phát triển, kỳ họp cũng thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. HĐND TP.HCM đã bầu ông Trương Minh Huy Vũ giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị tân Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sâu sát thực tiễn và phối hợp chặt chẽ với tập thể UBND Thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các ban HĐND TP tiếp tục đồng hành với các sở, ngành và UBND TP trong quá trình xây dựng chính sách. Ảnh: Chu Tuấn

Sau khi 38 nghị quyết được thông qua, trọng tâm chuyển sang khâu tổ chức thực hiện. Với nhiều chính sách mới liên quan trực tiếp đến không gian ngầm, TOD, đất đai, hạ tầng và huy động nguồn lực, hiệu quả của Kỳ họp thứ Năm HĐND TP.HCM sẽ được thể hiện qua khả năng đưa các cơ chế vào thực tế, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo thêm dư địa phát triển cho thành phố.