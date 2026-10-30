Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII: Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng trục phát triển Bắc - Nam, tỉnh Hưng Yên

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Xuân Tiến; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Thanh Giang; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Ngọc Trì ; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Tuyết Hương chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Quốc Toản; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền...

Thông qua 6 nghị quyết quan trọng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh: các nội dung trình tại kỳ họp lần này có tầm quan trọng thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trong tỉnh.

Chủ tọa điều hành kỳ họp

Để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; nghiên cứu kỹ hồ sơ, tập trung thảo luận xem xét căn cứ, sự cần thiết, tính phù hợp và khả thi của các nội dung trình kỳ họp; làm rõ quy mô, hiệu quả đầu tư, phương án phân bổ vốn, khả năng giải ngân và các điều kiện triển khai dự án, nhất là việc sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư và kết nối hạ tầng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn phát biểu khai mạc kỳ họp

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Xuân Tiến điều hành nội dung biểu quyết thông qua các nghị quyết tại HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Thanh Giang điều hành nội dung thẩm tra báo cáo các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Tuyết Hương thông qua nội dung chương trình kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý các đại biểu chú trọng tập trung vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để mỗi nghị quyết được ban hành phải tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo tính khả thi và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Ngọc Trì điều hành nội dung báo cáo các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo thẩm tra, các đại biểu tập trung nghiên cứu, xem xét và biểu quyết thông qua 6 nghị quyết, gồm: Chủ trương đầu tư dự án tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; chủ trương đầu tư dự án xây dựng trục phát triển Bắc - Nam, tỉnh Hưng Yên (đoạn từ xã Nam Tiên Hưng đến tuyến đường bộ ven biển); phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý đối với dự án thành phần 1 thuộc dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất 68,21ha của Cơ sở 2 - Phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội tại Hưng Yên;

Quy định số lượng, mức hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh quản lý; quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo các sở trình bày báo cáo tờ trình và dự thảo các nghị quyết tại kỳ họp.

Cụ thể, có tiến độ, trách nhiệm rõ ràng

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh: Các nội dung được quyết nghị tại kỳ họp cần sớm được triển khai bằng những công việc cụ thể, có tiến độ và trách nhiệm rõ ràng. Do đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, khẩn trương triển khai các dự án, bố trí và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Đối với Dự án tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đầu tư xây dựng trục phát triển Bắc - Nam, tỉnh Hưng Yên (đoạn từ xã Nam Tiên Hưng đến tuyến đường bộ ven biển), UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, xác định rõ tiến độ chuẩn bị, triển khai và phương án cân đối, bố trí vốn; rà soát phương án tuyến, quy mô, nút giao, điểm kết nối, bảo đảm đồng bộ với mạng lưới giao thông liên quan theo quy hoạch.

Quang cảnh kỳ họp

Chủ động phối hợp với địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân có đất thu hồi; nhận diện sớm khó khăn về vốn, mặt bằng, vật liệu và điều kiện thi công để có phương án xử lý. Quản lý chặt tổng mức đầu tư, chất lượng, tiến độ; thực hành tiết kiệm, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tuyệt đối không để phát sinh nợ đầu tư xây dựng cơ bản.

Đối với Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất 68,21 ha của Cơ sở 2 - Phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội tại Hưng Yên, khẩn trương bố trí vốn, tổ chức thực hiện theo kế hoạch vốn được giao, đúng quy định và tiến độ. Tập trung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải quyết kịp thời vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất thu hồi; quản lý, sử dụng và giải ngân vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp

Thứ hai, thực hiện kịp thời, thống nhất các chính sách y tế và chăm lo người cao tuổi.

Về nhóm nghị quyết liên quan đến nội dung này, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, hướng dẫn thực hiện quy định về số lượng, mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, bảo đảm chi trả đúng đối tượng, định mức và thời điểm áp dụng; đồng thời tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng.

Các cơ sở y tế niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giải thích rõ phạm vi áp dụng, thu đúng quy định; gắn thực hiện giá dịch vụ với nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, cải tiến quy trình phục vụ và quản lý hiệu quả nguồn thu. Cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn thanh quyết toán, giải quyết kịp thời vướng mắc, bảo vệ quyền lợi người bệnh; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thu sai, thu ngoài quy định.

Đối với chính sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện thống nhất; các địa phương rà soát danh sách, chuẩn bị kinh phí, tổ chức chi đúng đối tượng, mức quà tặng và thời gian quy định, không trùng lặp, bỏ sót. Việc tổ chức phải trang trọng, thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương; kết hợp thăm hỏi, động viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp

Thứ ba, xác định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, UBND tỉnh phân công rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, tiến độ từng nội dung và kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền. Người đứng đầu các cơ quan, địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ, giải quyết khó khăn thuộc thẩm quyền, báo cáo vấn đề vượt thẩm quyền, không để chậm trễ do thiếu phối hợp.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành và địa phương phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, khẩn trương triển khai đồng bộ các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo.