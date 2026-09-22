Kỳ họp thứ Năm, HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa XI: Khơi thông nguồn lực, tạo đà bứt phá

Chủ tọa Kỳ họp thứ Năm, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét, quyết định nhiều nội dung nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, đồng bộ với các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, giao thông, nhà ở và các lĩnh vực liên quan.

Quyền hạn lớn hơn, trách nhiệm phải rõ hơn

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy thành phố Trần Lưu Quang nhấn mạnh yêu cầu biến không gian chính sách mới thành năng lực phát triển thực tế. Theo Bí thư Thành ủy, Luật Phát triển đô thị giao cho HĐND thành phố, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố khoảng 240 nội dung để chủ động quy định, quyết định và tổ chức thực hiện. Mức độ phân quyền lớn mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu thành phố trách nhiệm lớn hơn.

“Thành phố đã được trao quyền, từ thời điểm này, câu hỏi phải là với cơ chế đó, chúng ta làm được gì, tạo ra sản phẩm gì và nếu không làm thì ai là người chịu trách nhiệm?”, Bí thư Thành ủy đặt vấn đề.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Theo Bí thư Thành ủy, quyền hạn càng lớn thì trách nhiệm phải càng rõ, kết quả phải được kiểm chứng. Thành phố khuyến khích, bảo vệ cán bộ quyết định đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tuy nhiên, phân quyền không đồng nghĩa với buông lỏng kỷ luật, kỷ cương.

Bí thư Thành ủy yêu cầu không để quyền được phân từ Trung ương xuống lại bị giữ trong chính bộ máy hành chính, làm phát sinh các tầng nấc “xin - cho”, xin ý kiến, kéo dài quá trình ra quyết định. Cùng với đó, cần chấm dứt tình trạng văn bản xin ý kiến luân chuyển lòng vòng giữa các sở, ngành. Nếu trong quá trình thực hiện nhận thấy quyết định chưa đúng hoặc chưa hợp lý, thành phố phải chủ động sửa chữa, điều chỉnh, không bảo thủ.

Mở không gian bứt phá từ Luật Phát triển đô thị

Tinh thần phân quyền gắn với trách nhiệm được thể hiện rõ trong nội dung kỳ họp khi HĐND thành phố xem xét, quyết nghị 38 nội dung, trong đó có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Năm, HĐND thành phố. Ảnh: Hoa Lê

Ngay trong phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố đang tập trung triển khai các chủ trương, chính sách mới, tiếp tục hoàn thiện thể chế và tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây cũng là giai đoạn thành phố cần tạo lập môi trường, điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phục vụ phát triển nhanh và bền vững. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là khẩn trương triển khai Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/10 tới.

Các nghị quyết được xem xét tại kỳ họp tập trung vào nhiều nội dung như: các loại quy hoạch và hoạt động quy hoạch; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch kiến trúc; quy hoạch không gian ngầm; quy hoạch khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng; quản lý, khai thác, phát triển công trình ngầm; cùng các tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư. Đây là những nội dung tác động trực tiếp đến tổ chức không gian phát triển, quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai, hạ tầng và phương thức phát triển đô thị của thành phố trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, mỗi chính sách được quyết định phải trả lời được những vấn đề thực tiễn đang và sẽ đặt ra; có đủ khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, huy động và phát huy nguồn lực, tạo thêm dư địa và động lực phát triển, đồng thời tạo ra chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội.

Quang cảnh kỳ họp thứ Năm, HĐND thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển

Bên cạnh nhóm nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, kỳ họp chuyên đề còn xem xét nhiều nội dung quan trọng khác, trong đó có chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế và chủ trương đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị.

Đối với các dự án, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh đề nghị đại biểu căn cứ tình hình thực tế đánh giá sự cần thiết, tính cấp bách, hiệu quả đầu tư, khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ, phương án tổ chức thực hiện và tác động đến đời sống người dân trong khu vực dự án trước khi HĐND xem xét, quyết định. Đối với các chính sách hỗ trợ, yêu cầu đặt ra là phải đúng đối tượng, đúng mục tiêu, công bằng, minh bạch và có khả năng thực hiện trong thực tế.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu, sau kỳ họp, từng nghị quyết phải xác định rõ cơ quan chủ quản, cơ quan phối hợp, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra. “Mỗi việc phải có người chịu trách nhiệm, mỗi trách nhiệm phải có thời hạn, và mỗi thời hạn phải gắn với một kết quả có thể đo lường và kiểm chứng”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Theo đó, khi HĐND đã tạo hành lang pháp lý, UBND và các cơ quan chuyên môn phải chuyển ngay nghị quyết thành công việc cụ thể. Cùng với phân quyền, HĐND phải tiếp tục giám sát sau khi nghị quyết được thông qua, chỉ rõ việc nào chậm, vướng ở đâu, nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về ai. Việc kiểm soát quyền lực cần dựa trên công khai, minh bạch, giám sát và kết quả, không tạo thêm thủ tục.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, điều quan trọng không phải là thông qua được bao nhiêu nghị quyết mà là chất lượng, tính khả thi và khả năng tạo chuyển biến trên thực tế. Nghị quyết không phải là đích đến, kết quả mới là mục tiêu cuối; một nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông được nguồn lực và tạo ra động lực phát triển.