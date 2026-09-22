Kỳ họp thứ Năm, HĐND thành phố Hồ Chí Minh: Đưa nghị quyết thành chương trình, công trình, kết quả cụ thể

Quang cảnh Kỳ họp thứ Năm, HĐND thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt được đặt ra tại kỳ họp, với trọng tâm là cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, công trình, dự án cụ thể. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn và mang lại những kết quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ Năm, HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã tập trung xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nhóm nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu tập trung góp ý vào những vấn đề đang đặt ra trong quá trình tổ chức không gian và phát triển đô thị như: phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), không gian ngầm, chỉnh trang đô thị, các dự án giao thông và tổ chức không gian quanh các nhà ga metro. Các ý kiến tập trung yêu cầu làm rõ phạm vi, ranh giới TOD, trình tự điều chỉnh quy hoạch, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, bảo đảm sự thống nhất giữa các quy hoạch và khả năng tổ chức thực hiện trên thực tế.

Chủ toạ Kỳ họp thứ Năm, HĐND thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Giải trình các vấn đề đại biểu đặt ra, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Huỳnh Phạm Tuấn Anh cho biết: thành phố đang xây dựng nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 21 nhằm tạo cơ sở thúc đẩy TOD, nghiên cứu tổ chức không gian quanh các nhà ga metro trong bán kính đến 1.000m; đồng thời, tính toán các giải pháp về giao thông, bãi đỗ xe và không gian dành cho người đi bộ. Liên quan đến quản lý không gian ngầm và xử lý công trình vi phạm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Trần Quang Lâm làm rõ cơ chế sử dụng không gian ngầm, phương thức thu tiền sử dụng đất và quy trình xử lý đối với công trình vi phạm.

Những nội dung được trao đổi tại phiên thảo luận cho thấy yêu cầu đặt ra không chỉ là ban hành chính sách mới, mà phải bảo đảm chính sách có cơ sở pháp lý, phù hợp quy hoạch và có khả năng triển khai đồng bộ. Đây cũng là cơ sở để HĐND thành phố xem xét, quyết định các nghị quyết tại kỳ họp.

Mở rộng cơ sở pháp lý cho phát triển thành phố

Kết quả quan trọng của kỳ họp là HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua 38 nghị quyết, trong đó có 24 nghị quyết cụ thể hóa, triển khai Luật Phát triển đô thị. Nhóm nghị quyết này bao quát nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quá trình phát triển thành phố như quy hoạch, tổ chức không gian đô thị, hạ tầng, TOD, không gian ngầm, đất đai, tài sản công, môi trường, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục... Những quyết định này tạo thêm cơ sở pháp lý để thành phố triển khai các nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới, đồng thời đặt ra yêu cầu nhanh chóng đưa các cơ chế, chính sách vào thực tế.

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được cho biết, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhưng thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khoảng cách để hoàn thành các mục tiêu vẫn còn lớn. Tăng trưởng năm 2025 đạt 8,03%, quý I/2026 đạt 8,27% và 6 tháng đạt 8,55%. Thành phố đã được giao 147.599 tỷ đồng vốn đầu tư công và thu hút khoảng 12,187 tỷ USD vốn FDI.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Trong những tháng cuối năm, thành phố phấn đấu đạt tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công. Theo Chủ tịch UBND thành phố, đây là những mục tiêu rất thách thức, đòi hỏi phải tập trung cao độ. Trong đó, cần tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư; tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh và sử dụng hiệu quả nguồn thu.

Các đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ Năm. Ảnh: Hoa Lê

Các đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết. Ảnh: Hoa Lê

Quan trọng hơn, quá trình thực hiện phải chuyển từ yêu cầu “có cơ chế” sang “có kết quả”, từ việc ban hành nghị quyết sang triển khai thành công trình, dự án, nguồn lực được giải phóng và những lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp. “Đây cũng là thước đo đối với hiệu quả của các nghị quyết vừa được HĐND thành phố thông qua”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Không để khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh nhấn mạnh, nghị quyết được thông qua chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng sau kỳ họp là tổ chức thực hiện nhanh, đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến cụ thể và mang lại lợi ích thiết thực cho thành phố, người dân, doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Đối với 24 nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện ngay sau kỳ họp. Trong đó, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm”, gắn kết quả thực hiện với đánh giá bằng KPI. Cùng với đó, cần thường xuyên theo dõi, đánh giá, nhận diện khó khăn, quản trị rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hoa Lê

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, thực tiễn phát triển luôn phong phú và vận động nhanh, vì vậy quá trình thực hiện nghị quyết cũng là quá trình kiểm nghiệm, đánh giá và hoàn thiện chính sách. Những cách làm hiệu quả cần được tổng kết, nhân rộng; những quy định chưa phù hợp phải kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị là quá trình liên tục, không thể hoàn thành trong một kỳ họp. Từ nay đến cuối năm 2026, HĐND thành phố dự kiến tiếp tục tổ chức 2 kỳ họp để xem xét các nghị quyết còn lại. Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu quá trình xây dựng chính sách phải rà soát kỹ cơ sở pháp lý, thực tiễn, nguồn lực và tác động đến người dân, doanh nghiệp; đồng thời tăng cường tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội và các đối tượng chịu tác động trực tiếp.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Năm, HĐND thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

“Tinh thần chung là không để có khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn; không để những quy định được ban hành nhưng khó thực hiện; song cũng không quá cầu toàn, kéo dài thời gian, làm mất cơ hội phát triển của thành phố”, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh nhấn mạnh.