Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI: Xem xét, quyết định nhiều nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Quang cảnh Họp báo. Ảnh: DUY LINH

Xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết

Chiều 16/10, Văn phòng Quốc hội tổ chức Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì Họp báo.

Phát biểu tại Họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, theo dự kiến, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc ngày 17/10/2026 và kéo dài khoảng 28 ngày. Để bảo đảm thời gian xem xét, quyết định khối lượng công việc lớn, kỳ họp được tổ chức thành 2 đợt, đồng thời bố trí làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, tại Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến đối với 4 dự án luật, nhằm hoàn thành chương trình lập pháp năm 2026, đáp ứng các chủ trương, định hướng và yêu cầu mới được xác định trong các văn kiện của Đảng.

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung quan trọng liên quan đến kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thông tin cụ thể về dự kiến chương trình Kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung, chia thành 2 đợt. Đợt 1, từ ngày 17/10 đến ngày 14/11/2026; Đợt 2, từ ngày 20-21/11/2026. Tổng thời gian làm việc của Kỳ họp dự kiến là 28 ngày.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại Họp báo. Ảnh: DUY LINH

Một trong những trọng tâm của Kỳ họp là công tác lập pháp. Với 47 dự án luật, nghị quyết được đưa vào chương trình, công tác lập pháp gồm nhiều dự án luật liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực quản lý nhà nước, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, nhiều dự án luật tập trung điều chỉnh, hoàn thiện quy định trong các lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, chứng khoán, kế toán, kiểm toán độc lập, bảo vệ môi trường, điện lực, thuế, lao động, y tế (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá...

Trong đó, một số dự án Luật được xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn, nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý kịp thời những vấn đề cần hoàn thiện về thể chế.

4 dự án dự kiến được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp này, xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 là Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Quyết định các mục tiêu phát triển và phân bổ nguồn lực năm 2027

Cùng với công tác lập pháp, Kỳ họp thứ Hai sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách và đầu tư công, tạo cơ sở cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển trong năm 2027.

Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027 và quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, trong đó có nội dung về kết quả thực hiện Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, Quốc hội xem xét tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027(trong đó có nội dung về tình hình phân bổ số vốn còn lại chưa phân bổ của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị quyết số 27/2026/QH16 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030); quyết định Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2027.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển thông tin về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: DUY LINH

Đồng thời, Quốc hội sẽ phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, trong đó có các nội dung báo cáo: kết quả thực hiện quy định tại các điểm a, d, đ, e, g, i khoản 2 và khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 21/2026/QH16 bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; lũy kế kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Dự kiến chất vấn 2 nhóm nội dung

Kỳ họp thứ Hai cũng dành thời gian cho hoạt động giám sát, chất vấn và xem xét các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Theo đó, Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp; xem xét các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Liên quan đến hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp, ông Hoàng Nam Hải - Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội - thông tin: Trên cơ sở tổng hợp ý kiến kết hợp với việc thu thập thông tin, đánh giá các vấn đề nổi bật được dư luận xã hội quan tâm, các cơ quan tham mưu đã dự kiến 6 nhóm nội dung, lĩnh vực chất vấn.

Do khối lượng công tác xây dựng pháp luật tại Kỳ họp rất lớn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định dành 1 ngày cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn (dự kiến diễn ra vào ngày 12/11). Do đó, từ 6 lĩnh vực dự kiến ban đầu, sẽ báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để lựa chọn 2 lĩnh vực trọng tâm nhất đưa ra chất vấn.

Danh sách 6 lĩnh vực đang được xem xét bao gồm: Y tế; Nông nghiệp và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Nội vụ.

Dự kiến sẽ có 2 Bộ trưởng/Trưởng ngành chịu trách nhiệm chính trả lời chất vấn đối với 2 lĩnh vực được lựa chọn. Đối với các nhóm vấn đề mang tính đan xen, liên ngành, như vệ sinh an toàn thực phẩm, giá nhà đất, đất đai..., các Bộ trưởng/Trưởng ngành có liên quan cũng sẽ được mời tham gia giải trình và trả lời thêm - ông Hoàng Nam Hải cho biết.

Cùng với đó, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035; xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh; xem xét báo cáo của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Quốc hội cũng dự kiến xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về kết thúc việc thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội, liên quan đến việc kết thúc dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Chính phủ đề nghị bổ sung 5 nội dung vào chương trình Kỳ họp gồm: Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; Cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; Chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu; Chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Sơn La - Điện Biên); 2 nội dung đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung, gồm: Nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì; Nghị quyết về chính sách đặc thù áp dụng chung cho các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030). Đối với các nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đánh giá rõ sự cần thiết, khả năng chuẩn bị; gửi hồ sơ tài liệu các nội dung cần bổ sung chậm nhất là ngày 25/10/2026 để các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và sẽ báo cáo Quốc hội trên cơ sở cơ quan trình có hồ sơ cụ thể.