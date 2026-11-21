Các đại biểu tham dự họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Văn Tuyến

Dành 80% thời gian kỳ họp cho công tác lập pháp

Phát biểu tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, sau 27 ngày làm việc với cường độ cao, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với nhiều kết quả nổi bật, vượt mức đề ra so với chương trình được thông qua tại đầu kỳ họp.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật, tạo cơ sở tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ những điểm nghẽn và tạo động lực phát triển đất nước.

Trọng tâm của kỳ họp là công tác lập pháp, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, nhằm kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực và không gian phát triển mới cho đất nước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo. Ảnh: Văn Tuyến

Kỳ họp khai mạc trọng thể sáng 17-10-2026 và được tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1, Quốc hội làm việc liên tục 25 ngày, từ ngày 17-10 đến 13-11; đợt 2 diễn ra từ ngày 20-11 đến 21-11. Trong tổng số 27 ngày làm việc, có 5 ngày thứ bảy và 1 ngày chủ nhật.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, tại kỳ họp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, cùng 1 nghị quyết về kỳ họp. Quốc hội cũng tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác để các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ ba.

Trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, các đại biểu Quốc hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, đề xuất các giải pháp thiết thực đối với những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước. Đặc biệt là các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và hoàn thiện thể chế, cũng như những nội dung cử tri, nhân dân quan tâm.

Một trong những điểm nổi bật của kỳ họp thứ hai là Quốc hội dành 80% thời gian để xem xét, thảo luận và thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó, Quốc hội ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật lớn, quan trọng, mang tính nền tảng của hệ thống pháp luật, tác động trực tiếp, sâu rộng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tư pháp, hành chính và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, Quốc hội thông qua 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 38 luật hiện hành. Nhiều luật được xây dựng theo hướng sửa đổi, bổ sung đồng thời các luật có liên quan nhằm xử lý những bất cập mang tính liên ngành, tăng tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển phát biểu tại họp báo. Ảnh: Văn Tuyến

Đáng chú ý, trong 5 nghị quyết quy phạm pháp luật được thông qua, có 3 nghị quyết quy định các nội dung thí điểm, cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết những điểm nghẽn pháp lý, tạo đột phá về thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao hiệu quả quản lý, làm sạch dữ liệu và đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin theo chuẩn quốc tế.

Trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, nhiều luật quan trọng được thông qua, tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế; đổi mới cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tài chính và phát triển doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong đó, Luật Đất đai (sửa đổi) được kỳ vọng tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, sử dụng đất đai, khắc phục những bất cập, tồn tại kéo dài, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; đưa đất đai trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển đất nước, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) góp phần hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản; tháo gỡ khó khăn trong phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội; tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, giao dịch bất động sản, hướng tới xây dựng thị trường phát triển lành mạnh, an toàn, ổn định và bền vững.

Luật Đấu thầu (sửa đổi) tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, mở rộng quyền tự chủ trong mua sắm; đổi mới hình thức lựa chọn nhà thầu, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, hoàn thiện chính sách ưu đãi và quy định về mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế. Đồng thời, tăng cường công khai thông tin, trách nhiệm giải trình, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đáng chú ý, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới cách tiếp cận chính sách theo hướng chuyển từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả hoạt động và sự lớn mạnh thực chất của doanh nghiệp làm thước đo, tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa vào tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, Quốc hội thông qua nhiều luật sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về đầu tư, chứng khoán, thương mại, cạnh tranh, quản lý ngoại thương, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Không chạy theo số lượng văn bản, chú trọng chất lượng và tính khả thi

Các đại biểu tham dự họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Văn Tuyến

Tại kỳ họp, Quốc hội dành thời gian thảo luận, cho ý kiến đối với 5 dự án luật, gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất về sự cần thiết sửa đổi, ban hành các dự án luật; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, sâu sắc đối với từng nội dung, làm cơ sở để cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo, trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ ba.

Đáng chú ý, Luật Bưu chính (sửa đổi) được điều chỉnh thời gian thông qua từ Kỳ họp thứ hai sang Kỳ họp thứ ba để Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện, bảo đảm chất lượng, tính khả thi, thống nhất và đồng bộ của dự án luật trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Đối với 3 dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và Luật Bưu chính (sửa đổi), ngay sau khi Quốc hội kết thúc thảo luận tại tổ và hội trường, các cơ quan chủ trì soạn thảo đã khẩn trương nghiên cứu ý kiến đại biểu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ trong thời gian giữa hai đợt của kỳ họp.

Sau khi xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ nhận thấy các dự thảo luật cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua. Đây là sự thận trọng cần thiết nhằm bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ và khả thi của các quy định.

Các đại biểu tham dự họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Văn Tuyến

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, tinh thần xuyên suốt là kiên quyết không chạy theo số lượng văn bản hay tiến độ hình thức mà xem nhẹ chất lượng, tính thực tiễn và hiệu quả thi hành.

Trong công tác giám sát, Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào hai lĩnh vực trọng tâm là tài chính và khoa học, công nghệ. Đây là những nhóm vấn đề có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, kinh doanh, việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Kết quả kỳ họp thứ hai tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm, chủ động, quyết liệt của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý và động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.