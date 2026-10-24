Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực phát triển đất nước

Quang cảnh Phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: quochoi.vn

Xác định những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 17/10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể. Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương trong việc thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Theo chương trình, Quốc hội tập trung xem xét, quyết định 57 nội dung, nhóm nội dung; trong đó, xem xét thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật; xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và các vấn đề quan trọng khác. Quốc hội cũng thực hiện hoạt động giám sát, xem xét các báo cáo thuộc thẩm quyền và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn.

Một trong những nội dung quan trọng tại phiên khai mạc là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày.

Theo báo cáo, mặc dù tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế - xã hội nước ta năm 2026 vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Dự kiến, có 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trong nước tăng 9,01% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất trong 15 năm trở lại đây. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực.

Đối với năm 2027, Chính phủ xác định đây là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước từ 10% trở lên, chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 4,5%, tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người đạt 6.100 USD, năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6% và tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 1 đến 1,5%.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; hoàn thiện thể chế, pháp luật; cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội.

Đặc biệt, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được xác định là một trong những trọng tâm. Chính phủ chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh mới.

Đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Cùng với việc xem xét, quyết định các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật tiếp tục là nội dung trọng tâm trong tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Trong đó, dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội, với nhiều ý kiến tập trung vào hoàn thiện chính sách hình sự, bảo đảm tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Chiều 19/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Bộ luật Hình sự nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ và những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới. Theo đó, dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tập trung sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng về tội phạm và hình phạt; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; nhóm tội phạm có tổ chức; các tội danh mới và hành vi phạm tội mới.

Đáng chú ý, tại Tổ 16, gồm các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang và tỉnh Lai Châu, phiên thảo luận do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng chủ trì đã ghi nhận những ý kiến xuất phát từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm tại khu vực biên giới.

Tham gia góp ý dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tập trung phân tích những bất cập có thể phát sinh trong việc xử lý hành vi buôn lậu thuốc lá điếu. Đại biểu cho rằng, việc bỏ tiêu chí định lượng riêng theo số bao thuốc lá điếu nhập lậu, chuyển sang xác định trách nhiệm hình sự theo trị giá hàng hóa từ 200 triệu đồng có thể gây khó khăn trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm tại khu vực biên giới.

Từ thực tiễn đó, đại biểu Phạm Văn Thắng đề nghị tiếp tục duy trì ngưỡng định lượng riêng đối với thuốc lá điếu nhập lậu. Trường hợp chuyển sang tiêu chí trị giá hàng hóa, cần đánh giá kỹ tác động, xác định ngưỡng phù hợp với đặc thù mặt hàng và thực tiễn đấu tranh chống buôn lậu. Đây là vấn đề có ý nghĩa đối với các lực lượng chức năng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu tại khu vực biên giới, nơi hoạt động vận chuyển, mua bán thuốc lá điếu nhập lậu vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Đối với hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, đại biểu Phạm Văn Thắng tán thành quy định người thực hiện hành vi do bị cưỡng ép thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung trường hợp người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép do bị lừa gạt, bảo đảm xem xét đầy đủ tính chất, mức độ và hoàn cảnh thực hiện hành vi. Theo đại biểu, thực tế có nhiều công dân bị các đối tượng dụ dỗ sang nước ngoài bằng những lời mời chào "việc nhẹ, lương cao", sau đó bị giam giữ, cưỡng ép lao động hoặc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Khi được giải cứu, trao trả về nước, những người này có thể đã thực hiện hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép nhưng không hoàn toàn tự nguyện. Vì vậy, cần có quy định phù hợp để phân biệt trường hợp cố ý vi phạm pháp luật với những người bị lừa gạt, lợi dụng hoặc cưỡng ép, tránh hình sự hóa đối với người thực chất là nạn nhân của các hành vi phạm tội.

Từ các ý kiến thảo luận có thể thấy, việc sửa đổi Bộ luật Hình sự không chỉ nhằm khắc phục những hạn chế trong quy định hiện hành, mà còn đặt ra yêu cầu dự báo đúng tình hình, nhận diện đầy đủ những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới để xây dựng chính sách hình sự phù hợp. Đặc biệt, các quy định liên quan đến buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm có tổ chức và tội phạm xuyên quốc gia có tác động trực tiếp đến hoạt động thực thi pháp luật của các lực lượng chức năng, trong đó có Bộ đội Biên phòng. Việc xây dựng chính sách hình sự phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn sẽ tạo cơ sở pháp lý để xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức đường dây phạm tội, đồng thời bảo đảm chính sách nhân đạo đối với người bị lừa gạt, cưỡng ép.

Những nội dung được Quốc hội thảo luận trong tuần làm việc đầu tiên tiếp tục khẳng định yêu cầu hoàn thiện pháp luật hình sự theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi, vừa nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Đây là cơ sở quan trọng để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thu Minh (tổng hợp)